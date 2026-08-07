Kalina Jędrusik weszła do "nowej rodziny". Na 30 metrach czekała na nią... była żona męża

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Maja Budka
2026-08-07 5:30

Poślubienie wielkiego pisarza miało być dla Kaliny Jędrusik początkiem bajki. Rzeczywistość okazała się jednak daleka od artystycznego blichtru i wyobrażeń o życiu bohemy. Zamiast wymarzonego gniazdka dla dwojga, ich małżeństwo musiało przetrwać próbę, której warunki dziś wydają się wręcz niewyobrażalne.

Kalina Jędrusik siedzi w szlafroku i gra na ukulele. O historii jej związku z Dygatem przeczytasz na SE.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Jedyne małżeństwo Kaliny Jędrusik zaczęła się od skandalu

Zanim Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat stali się jedną z najbarwniejszych i najchętniej opisywanych par PRL-u, ich wspólna historia zaczęła się w cieniu towarzyskiego skandalu. Pisarz poznał młodą aktorkę, gdy był jeszcze żonaty, a uczucie, które między nimi wybuchło, szybko przestało mieścić się w ramach dyskretnego romansu. Kiedy w końcu wzięli ślub, wielu mogło spodziewać się początku bajki rodem z eleganckiego salonu. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej skomplikowana i daleka od wyobrażeń o życiu artystycznej bohemy. Ich początki nie miały w sobie nic z luksusu, a wspólne gniazdko okazało się miejscem niezwykle trudnej próby.

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Kalina Jędrusik i trzydzieści metrów kwadratowych na pięć osób

Zamiast wymarzonego mieszkania dla dwojga, para zamieszkała w bardzo nietypowym, wręcz szokującym układzie. Na zaledwie trzydziestu metrach kwadratowych gnieździli się nie tylko Kalina i Stanisław, ale także jego córka Magda, była żona pisarza oraz jego była teściowa. Pięć osób w małym lokum tworzyło atmosferę, która musiała być gęsta od niedopowiedzeń i skrywanych emocji. Dla Jędrusik, wchodzącej w nową rolę żony, była to codzienność, która z pewnością nie przypominała tej, o jakiej marzyła. W takich warunkach trudno było o intymność, spokój i budowanie fundamentów pod legendę, którą wkrótce mieli się stać.

Jak Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat walczyli o codzienność?

Ta niezwykła komuna rodzinna szybko odsłoniła swoje najtrudniejsze strony. Jak wspominali świadkowie tamtych lat, codzienność nie była usłana różami. Młodej parze stale brakowało pieniędzy, a ciasnota potęgowała tylko nerwową atmosferę. Każdy dzień był walką o normalność w warunkach, które dla większości byłyby nie do zniesienia. A jednak, mimo tych wszystkich trudności, między Kaliną a Stanisławem było coś, co przyciągało uwagę otoczenia i nie pozwalało wątpić w siłę ich uczucia. Już wtedy wszyscy czuli, że to nie będzie zwyczajne małżeństwo, a problemy tylko hartowały ich niezwykłą więź.

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Małżeństwo Kaliny Jędrusik, które było po prostu autentyczne

Być może to właśnie ten chrzest bojowy w ekstremalnych warunkach sprawił, że ich relacja od początku była tak prawdziwa. To doświadczenie zbudowało fundament, który okazał się trwalszy niż jakikolwiek blichtr i pozory. Po latach ich przyjaciel, Kazimierz Kutz, wspominał: „Byli najwspanialszym i najniezwyklejszym małżeństwem, jakie znam. Przede wszystkim autentycznym, bo bez grama obłudy i kłamstwa”. I właśnie w tych słowach kryje się sedno ich historii – związku, który nie narodził się w luksusie, ale w ciasnocie i niedostatku, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje idealnej scenografii.

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KALINA JĘDRUSIK