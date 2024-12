Był kochankiem Kaliny Jędrusik. Mało kto o tym wiedział w czasach PRL-u

Wojciech Gąssowski w czasach PRL-u był jednym z najbardziej wybitnych muzycznych twórców. To on stał za sukcesem piosenki "Gdzie się podziały tamte prywatki". Chociaż o jego życiu zawodowym wiadomo wiele, to mało kto w tamtych czasach zdawał sobie sprawę z tego, że artysta wdał się w romans z wielką gwiazdą. Prawda wyszła na jaw po latach!