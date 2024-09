Najgłośniejsze romanse PRL. Roman Wilhelmi Trojanowską doprowadził do rozpaczy

Kalina Jędrusik popularność i uznanie fanów zdobyła rolami w wielu filmach oraz na deskach teatrów. Gwiazdę nazywano polską Marilyn Monroe. Kalina grała sporo. Jej kunszt można było podziwiać w takich produkcjach, jak: "Ewa chce spać", "Niewinni czarodzieje", "Lekarstwo na miłość", "Jowita", "Ziemia obiecana" czy "Lalka". Największym przebojem w jej karierze były jednak występy w Kabarecie Starszych Panów. Drzwi do kariery Kaliny stały otworem, fani ją uwielbiali. Niestety jej kariera w pewnym momencie się załamała. Oto dlaczego!

Kalinie Jędrusik zakazali występować w TVP

Kalina Jędrusik była jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci okresu PRL-u. Artystka ubierała się, tak jak chciała i często odsłaniała fanom swoje wdzięki. Wydekoltowane, często bardzo krótkie sukienki były nieodłącznym elementem jej stylu. Kiedyś pojawiła się na jednym ze swoich występów w mocno wydekoltowanej sukience, do której dobrała niewielki krzyżyk. Wisiorek sięgał aż do piersi artystki, co nie umknęło uwadze polskich władz.

- Że Gomułka nie wytrzymał widoku nieujarzmionych piersi z dyndającym między nimi krzyżykiem i cisnął kapciem w telewizor, już szepczą po kawiarniach, po domach i korytarzach telewizyjnych. Wtajemniczeni w życie elit wyrokują, że zrobił z tego temat obrad Biura Politycznego Komitetu Centralnego, na których uchwalono zakaz jej występów w telewizji - można było przeczytać w książce "Niemoralna. Kalina".

Sytuację wspominał również sam Gustaw Holoubek. Okazuje się, że nie były to jedynie plotki. Aktor wyjawił w jednym z wywiadów, że Kalina owszem lubiła wydekoltowane kreacje, które sporo odsłaniały - to właśnie one miały sprawić, że zaczęły pojawiać się plotki o rozwiązłości gwiazdy.

- W pewnym momencie w powszechnej opinii pojawiła się taka wersja o Kalinie Jędrusik, jako takiej dziewczynie, powiedziałbym dosyć ostentacyjnej, żeby nie powiedzieć - rozwiązłej. Wzięło się to z jej dekoltu prawdopodobnie... Znaczy, Kalina lubiła nosić dekolty dosyć odkryte. I pamiętam taki skandal, jaki wywołała Telewizja Polska, kiedy zabroniono jej występów, ponieważ na środku dekoltu zamieściła krzyż. Była przedmiotem szczególnej zajadłości kobiet, jak zauważyłem - wspominał Holoubek w książce Dariusza Michalskiego "Kalina Jędrusik".

