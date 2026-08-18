Nie żyje legendarny perkusista! Muzyk zespołu ZZ Top miał 77 lat

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-18 22:50

Niezwykle przykre informacje dotarły zza oceanu. Jak przekazano w oficjalnym oświadczeniu prasowym, w wieku 77 lat zmarł wieloletni perkusista legendarnego zespołu ZZ Top. Frank Beard od kilku lat nie koncertował ze względu na problemy zdrowotne. Co na ten moment wiadomo na temat okoliczności śmierci muzyka?

Perkusista Frank Beard gra na perkusji podczas koncertu. O śmierci muzyka ZZ Top przeczytasz na SE.
Autor: oetting/ CC BY-SA 2.0

To Billy Gibbons, czyli obecnie ostatni już członek oryginalnego składu legendarnej formacji ZZ Top, przekazał informację o śmierci Franka Bearda. Gitarzysta i wokalista wydał oficjalny komunikat prasowy. Za jego pośrednictwem poinformował, iż wieloletni perkusista formacji zmarł dziś, tj. we wtorek 18 sierpnia, w wieku 77 lat. Muzyk miał od jakiegoś już czasu przebywać pod opieką medyczną. 

Billy Gibbons przekazał do wiadomości publicznej informację o przyczynie śmierci Bearda. Ten zmarł na zawał na swoim ranczu, zlokalizowanym w Richmond w Teksasie. W tym czasie u jego boku miała się znajdować najbliższa rodzina.

Dziś Elwood i ja straciliśmy wspaniałego przyjaciela i współpracownika, a świat stracił jednego z najbardziej innowacyjnych perkusistów i wspaniałego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny backbeat był kluczem do utrzymania ZZ na szczycie. - Billy F Gibbons. Po śmierci Franka, ZZ Top odwołał swoje nadchodzące koncerty w Salt Lake City i Colorado Springs. Zespół wznowi swoją trasę koncertową "The Big One!" w ten weekend, grając dwa koncerty w Austin City Limits, jednym z ulubionych miejsc Franka i w mieście, które było dla niego niemal drugim domem - brzmi oświadczenie zespołu.

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Kim był Frank Beard?

Frank Lee Beard urodził się 11 czerwca 1949 roku w Frankston w Teksasie. Największą sławę, rozpoznawalność i uznanie zyskał jako wieloletni członek legendarnej formacji ZZ Top. Dołączył do niej na stanowisko perkusisty w 1969 roku i był obok Billy'ego Gibbonsa i zmarłego w 2021 roku Dusty'ego Hilla muzykiem, który zagrał na wszystkich albumach zespołu. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych formacja zasłynęła z takich przebojów, jak La Grange oraz Tush.

W marcu 2025 roku formacja ogłosiła, że Beard rezygnuje z koncertowania ze względu na problemy zdrowotne. Od tamtej pory na koncertach grupy w roli bębniarza prezentuje się dawny techniczny, John Douglas. Obecnie Billy Gibbons pozostaje ostatnim członkiem z oryginalnego składu ZZ Top.

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