Makabryczne znalezisko w domu. Pracują tam śledczy z prokuratorem

We wtorkowy poranek, 6 października, w okolicach godziny 11, do policji w Chrzanowie dotarła informacja o zwłokach w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Ciało 73-letniej kobiety zostało odkryte przez krewnego. Funkcjonariusze, którzy szybko przybyli pod wskazany adres, odnotowali na ciele zmarłej ślady wyraźnie sugerujące udział osób trzecich.

Służby bezzwłocznie zabezpieczyły teren posesji, przystępując do szczegółowych oględzin. Obecnie trwają tam intensywne czynności śledcze pod czujnym okiem prokuratora. Eksperci skrupulatnie gromadzą materiał dowodowy, starając się zrekonstruować ciąg zdarzeń, który doprowadził do tego tragicznego finału.

To tragiczne odkrycie spowodowało natychmiastowe postawienie w stan gotowości chrzanowskiej jednostki policji. Rozpoczęto szeroko zakrojoną obławę, której głównym celem jest 49-letni syn zmarłej kobiety. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że mężczyzna jest bezpośrednio powiązany ze śmiercią swojej matki. Funkcjonariusze metodycznie przeczesują okolicę, starając się zlokalizować podejrzanego.

Skala prowadzonych poszukiwań jest ogromna. W akcję włączono specjalistów z psami tropiącymi, użyto najnowocześniejszych dronów, a z powietrza teren patroluje policyjny śmigłowiec. Zaangażowanie takich środków świadczy o powadze sytuacji. Na obecną chwilę służby nie zdradzają potencjalnego miejsca ukrycia 49-latka.

Tajemnicza zbrodnia pod Chrzanowem. Śledczy szukają motywu

Obecnie pozostaje niewiadomą, co dokładnie stało się w domu jednorodzinnym w Zagórzu. Brakuje również jasnego motywu tej zbrodni. Śledczy wiążą ogromne nadzieje z wynikami szczegółowych oględzin na miejscu zdarzenia oraz zebranym do tej pory materiałem dowodowym.

Policja wyraźnie zaznacza, że całe śledztwo toczy się pod ścisłym nadzorem prokuratury. Organy ścigania starają się złożyć w całość poszczególne elementy tej układanki i określić udział osób potencjalnie zamieszanych w sprawę. Odnalezienie 49-latka jest teraz absolutnym priorytetem dla prowadzących to śledztwo.