Musicalowe wyznania w "The Voice of Poland". Trenerzy zdradzą, co ich porusza

Nadchodzący odcinek "The Voice of Poland" zapowiada się na prawdziwą gratkę nie tylko dla fanów programu, ale także dla samych trenerów. Uczestnicy zmierzą się z repertuarem musicalowym, który, jak się okazuje, ma szczególne miejsce w sercach gwiazd oceniających ich występy. Na scenie pojawi się też gwiazda specjalna – Natasza Urbańska, była trenerka "The Voice Kids" i ikona teatru muzycznego.

Widzowie usłyszą największe musicalowe przeboje, które podbiły serca publiczności na całym świecie. W programie zabrzmią między innymi takie hity jak "City of Stars" z filmu "La La Land", "Your Song" w wersji z "Moulin Rouge" czy nagrodzony Oscarem utwór "Shallow" z "A Star is Born".

Legendarny polski musical łączy gwiazdy programu

Szczególne emocje wśród gwiazd wzbudzi wykonanie piosenki "Litania" z musicalu "Metro". To właśnie z tą produkcją od lat związana jest Natasza Urbańska, która grała w nim jedną z głównych ról. Co więcej, współtwórcą dzieła jest jej mąż, Janusz Józefowicz. Okazuje się, że "Metro" jest również ulubionym musicalem jednego z trenerów, Tomsona.

Ten polski musical we wczesnych latach 90. osiągnął światowy poziom – mówi Tomson. – To dzięki dwóm Januszom: Stokłosie i Józefowiczowi. Do tej pory często do niego wracam – dodaje.

Fanką kultowej produkcji jest także Anna Karwan, prowadząca ekipę "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Artystka przyznała, że w przeszłości oglądała go wielokrotnie.

Ogromne wrażenie robiły na mnie utwory z tego musicalu - "Litania", "Szyba" czy "Na strunach szyn" – wspomina.

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Nieznane oblicze Michała Szpaka

Repertuar musicalowy jest bliski również Michałowi Szpakowi, który przygotowuje swoich podopiecznych do sobotniego odcinka. Wokalista zdradził, że od lat fascynują go utwory o teatralnym charakterze. Jednym z nich jest ten z kultowego "Upiora w operze".

"The Phantom of the Opera" z "Upiora w operze" fascynuje mnie od lat – przyznaje Szpak. – Połączenie mroku, namiętności i wokalnej potęgi - to muzyka, w której mogę odnaleźć swoją teatralną naturę – dodaje.

Trener wskazał też piosenkę, która porusza go w zupełnie inny sposób. Mowa o przeboju z "Króla Lwa".

Są piosenki, przy których można zdjąć zbroję – "Can You Feel The Love Tonight" Eltona Johna jest dla mnie jedną z nich – kończy wokalista.

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Gościnny występ wokalistów z "Comeback Stage"

W odcinku specjalnym widzowie zobaczą także gościnny występ uczestników, którzy dzięki determinacji zdobyli już miejsce w półfinale. Ula Kozielska i Axel Feige z "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", przygotowani przez Annę Karwan, zaprezentują się w wyjątkowym musicalowym duecie.

Odcinek "The Voice of Poland" z gościnnym udziałem Nataszy Urbańskiej będzie można zobaczyć już w tę sobotę o godz. 20:30 w TVP2.

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