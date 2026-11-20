W programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" aktorka Izabela Kuna i jej partner Michał Bartkiewicz radzą sobie znakomicie, jednak wciąż muszą mierzyć się z negatywnymi komentarzami części odbiorców. Dotarcie do tak zaawansowanego etapu rywalizacji dowodzi wprawdzie sympatii ze strony fanów, ale niektórzy widzowie nieustannie zarzucają jurorom ulgowe traktowanie gwiazdy. Tancerz postanowił stanowczo zareagować na te głosy!

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz w półfinale "Tańca z Gwiazdami". Kiedy transmisja?

W ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" jurorzy przyznali Izabeli Kunie oraz Michałowi Bartkiewiczowi wyłącznie najwyższe możliwe noty za oba ich występy. Po doliczeniu punktów z wcześniejszego odcinka duet uplasował się na drugiej pozycji, a wsparcie głosujących widzów zapewniło im awans do kolejnego etapu. Dzięki temu już w najbliższą niedzielę, 22 listopada, znana aktorka stanie do bezpośredniej walki o wejście do wielkiego finału.

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Michał Bartkiewicz odpowiada na krytykę Izabeli Kuny. Tancerz chwali współpracę z aktorką

Na krótko przed emisją przedostatniego odcinka show Maks Kluziewicz z portalu Eska.pl odwiedził Izabelę Kunę i Michała Bartkiewicza na sali treningowej. Tancerz otwarcie przyznał, że zupełnie nie pojmuje nieprzychylnych komentarzy kierowanych w stronę jego partnerki. Zwrócił uwagę, iż już podczas odcinków na żywo "Tańca z Gwiazdami" podkreślał, że taniec wykracza daleko poza zwykłe poruszanie się w rytm muzyki. W tej dyscyplinie perfekcyjna technika nie zawsze gra główną rolę, a niezwykle cennym uzupełnieniem bywają elementy zaczerpnięte z innych talentów.

Dla mnie to jest super, że aktorki czy aktorzy to dodają. Jeżeli ktoś ma w ogóle taki talent i jest w stanie dać z siebie coś więcej niż tylko technikę i mechanikę tańca, to tym bardziej lepiej. Ja nie rozumiem za bardzo tego czepiania się, bo ja powtórzyłem w jednym odcinku i jeszcze w jednym, i jeszcze w jednym, że dla mnie taniec to nie są tylko kroki i poruszanie ciałem do muzyki, tylko to jest cały wachlarz opowieści, historii, emocji – powiedział Michał Bartkiewicz w rozmowie z Eska.pl. - Jak ktoś śpiewa bardzo, bardzo czysto, ale gdzieś coś się złamie, coś doda od siebie, to ma to zupełnie inną wartość. I taka wartość dodatkowa wnoszona dla mnie jest zawsze na plus. Ja to bardzo doceniam i kocham pracować z aktorkami! – dodał tancerz.

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Iwona Pavlović też komentuje zarzuty o faworyzowanie Izy Kuny

Przy okazji jednego z poprzednich odcinków do identycznych zarzutów odniosła się również ikoniczna jurorka "Tańca z Gwiazdami", Iwona Pavlović. W wywiadzie udzielonym serwisowi Eska.pl przypomniała ona, że hit stacji Polsat ma przede wszystkim charakter rozrywkowy i nie należy go traktować jak w pełni zawodowego turnieju tanecznego.

Patrząc na ostatnie lata, nie pamiętam takiej artystki, która z takim warsztatem tanecznym, jaki ma, z taką techniką tańca, jaką ma – nie do końca zawsze właśnie idealną – po prostu bardzo działała na nas tą emocją, tym czymś. [...] Staram trzymać tych kryteriów, ale jednak to jest program rozrywkowy i czasami trzeba mrugnąć i do widza – mówiła Iwona Pavlović.

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