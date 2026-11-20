Głośna wypowiedź, w której Dorota Wellman wyznała: "wstydzę się za Polskę", padła w 2023 roku podczas wywiadu dla serwisu Viva.pl i błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Ceniona za swoją bezpośredniość w trudnych sprawach dziennikarka oceniła w ten sposób poziom opieki zdrowotnej, jaką nasz kraj zapewnia najmłodszym obywatelom z poważnymi schorzeniami. Teraz prezenterka ponownie zabrała głos w tej sprawie i wciąż nie kryje głębokiego oburzenia.

Dorota Wellman ostro o wsparciu dla chorych dzieci. Dziennikarka mówi o wstydzie za Polskę

W kolejnej rozmowie z portalem Viva.pl gwiazda stacji TVN otwarcie przyznała, że kwestia ochrony zdrowia najmłodszych w naszym kraju nadal wywołuje w niej wstyd. Zdaniem Doroty Wellman organizowanie zbiórek na specjalistyczne leczenie ciężko chorych dzieci stało się koniecznością, gdyż instytucje państwowe nie reagują właściwie w sytuacjach zagrożenia życia.

Dzisiaj zbieraliśmy 16 milionów na 9-letniego Antka, który jest chory na dystrofię mięśni. I żeby przeżył, potrzeba jest naprawdę ogromnej sumy - powiedziała Wellman. - Państwo w ogóle nie interesuje się takimi dziećmi, czyli nie interesuje się własnymi obywatelami, przyszłością tego kraju. Te zbiórki są koniecznością, bo inaczej skazujemy Antka, lat 9, na śmierć. Ja się na pewno tej zbiórki dołożę, bo nie będę się dokładać do śmierci dzieci - dodała.

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Dziennikarka mówi o możliwym rozwiązaniu. Kwituje: "nikt się tym nie zajmuje"

Dorota Wellman zatem w pełni podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, zwracając uwagę, że ciężar ratowania zdrowia najmłodszych spada na barki poruszonych ich losem obywateli. Zazwyczaj społeczna mobilizacja okazuje się tak ogromna, iż nawet dzięki drobnym wpłatom udaje się zgromadzić fundusze niezbędne do sfinansowania nowoczesnych, dedykowanych konkretnym przypadkom terapii. Pytana o alternatywne wyjście z tej sytuacji prezenterka podkreśliła, że odpowiednie rozwiązania są dostępne, ale władzom od lat brakuje woli działania.

Powinniśmy utworzyć fundusz, który będzie służył temu, aby dzieci otrzymywały pomoc i otrzymywały terapię dedykowaną. Na przykład w Stanach Zjednoczonych lub w Dubaju, jak w wypadku Antka. Jest to terapia, która uratuje mu życie. Na to jest rozwiązanie, tylko nikt się tym nie zajmuje - podsumowała dziennikarka w wywiadzie dla Viva.pl.

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