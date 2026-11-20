Do dramatu doszło 5 września 2026 r. Łukasz Sikora wracał rowerem do domu po pracy na planie filmowym, gdy został potrącony przez samochód. W wyniku wypadku doznał poważnego urazu mózgu. Lekarze stwierdzili rozległy obrzęk, którego nie można było zoperować, i wprowadzili aktora w śpiączkę farmakologiczną. Po sześciu tygodniach hospitalizacji 31-latek trafił do Kliniki "Budzik" dla Dorosłych w Warszawie, gdzie rozpoczął kolejny etap walki o powrót do zdrowia.

Nowe informacje o stanie zdrowia Łukasza Sikory. Lekarze mówią o ostrożnym optymizmie

O aktualną sytuację aktora zapytał "Fakt". Odpowiedzi udzielił dr n. med. Łukasz Grabarczyk, dyrektor ds. medycznych Kliniki "Budzik" dla Dorosłych. Jak przekazał, pojawiły się sygnały, które pozwalają z nadzieją patrzeć na dalszy przebieg leczenia. Jednocześnie zaznaczył, że na tym etapie trudno przewidzieć, jak długo potrwa powrót do zdrowia.

U Łukasza obserwujemy pewne sygnały, które dają nam powód do ostrożnego optymizmu. To jednak wciąż wczesny etap. Po tak ciężkim urazie powrót do zdrowia może trwać miesiącami, a jego przebiegu nie da się dziś przewidzieć. Każdy pacjent idzie swoim tempem

- powiedział lekarz.

Aktor jest objęty indywidualnie dobraną rehabilitacją. Obejmuje ona fizjoterapię, terapię neurologopedyczną i neuropsychologiczną, a także inne formy stymulacji stosowane u osób z zaburzeniami świadomości. Pacjenci kliniki pozostają pod całodobową opieką pielęgniarską. Lekarze podkreślają również znaczenie obecności najbliższych. Bardzo ważni są bliscy. Ich głos i obecność to dla pacjenta jedne z najważniejszych bodźców. Cieszymy się, że Łukasz jest otoczony tak dużą życzliwością.

Rozmawiamy z naszymi podopiecznymi, nawet gdy nie mogą jeszcze odpowiedzieć, bo to jeden ze sposobów stymulowania powracającej świadomości"

- wyjaśnił dr Grabarczyk.

Siostra aktora zabrała głos. Rodzina przeżywa trudne chwile

To samo medium skontaktowało się również z Agatą Sikorą, siostrą młodego aktora. Zaznaczyła ona, że rodzina pozostaje w kontakcie z dyrekcją kliniki, a oficjalny komunikat placówki najlepiej oddaje to, co obecnie wiadomo o stanie 31-latka.

Myślę, że nasze granice są aktualnie bardzo nisko, ale generalnie wiem, że "Budzik" przesłał Wam oficjalny komunikat, ponieważ rozmawiałam z dyrektorem. Także to jest odpowiedź, która chyba jest całościową odpowiedzią, bo jest dość szeroka. Czy my też możemy dodać od siebie więcej? Przyznaję, że w tej chwili chyba nie bardzo. Zwłaszcza że te procedury są medyczne, ściśle określone, mają swoje ramy i ta odpowiedź "Budzika" będzie najsensowniejsza tak naprawdę, bo nikt z nas nie jest lekarzem. Trudno mi jest powiedzieć, jak mój brat się czuje, więc myślę, że ta odpowiedź od kliniki będzie po prostu odpowiednia.

Ilona Ostrowska i Anita Sokołowską apelują o pomoc dla Łukasza Sikory.

Ilona Ostrowska, słynna Lucy z "Rancza" opublikowała na Instagramie poruszający wpis, w którym przypomniała, że Łukasz ma przed sobą marzenia i plany zawodowe.

Łukasz chce zostać reżyserem... To wspaniały, kochany druh, przy nim wszystko się udawało. Wypadek prawie odebrał mu życie. Jest w śpiączce... Pomóż!

- napisała Lucy z "Rancza".

Bardzo prosimy o Wasze wsparcie. Łukasz to jeszcze młody człowiek, który ma przed sobą całe życie. Wypadek bezwzględnie odebrał mu jego poprzednie życie. Czujemy ogromny ból, że stało się to, co się stało, ale nie możemy się poddawać, dla Łukasza. Prosimy, bądźcie z nami! Każda złotówka się liczy!

- zaapelowała Ilona Ostrowska.

Do akcji dołączyła też Anita Sokołowska, znana z "Przyjaciółek" zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami".

Łukasz to świetny facet! Pracowaliśmy razem na planie serialu "Gra z cieniem". Był asystentem reżyserki, kreatywny, twórczy, miły, sympatyczny. Kochał kino! Chciał zostać reżyserem.

Następnie Sokołowska opisała, że Łukasz wracał z planu rowerem i wjechał w niego samochód.

Spędził 6. tygodni w śpiączce farmakologicznej, teraz jest poddany rehabilitacji. Wraca do sprawności, ale bardzo, bardzo powoli.

Gwiazda zaapelowała o pomoc na rzecz rehabilitacji Łukasza.

Zbiórka na rzecz Łukasza Sikory została uruchomiona w serwisie Siepomaga. Choć pobyt i rehabilitacja w Klinice "Budzik" są finansowane przez NFZ, dalsze leczenie i opieka po opuszczeniu placówki mogą wiązać się z dużymi kosztami. Bliscy chcą więc już teraz zgromadzić środki, które pomogą zapewnić aktorowi odpowiednie warunki do dalszej walki o zdrowie.

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