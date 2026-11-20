Anna Wyszkoni była bardzo blisko związana z Markiem Jackowskim. Przed śmiercią artysty w 2013 roku udało jej się spełnić marzenie i nawiązać z nim współpracę muzyczną. Współzałożyciel Maanamu nie tylko skomponował dla niej utwór "Zapytaj mnie o to kochany" do słów Kory, ale też zaprosił do duetu. Piosenka "Odnajdziemy się" ukazała się na pośmiertnym krążku Jackowskiego, wydanym w 2014 roku.

Wdowa po Jackowskim atakuje Anię Wyszkoni!

W tym samym czasie Wyszkoni wraz z innymi wokalistami postanowiła uhonorować pamięć o artyście i wyruszyła w poświęconą mu trasę koncertową po całej Polsce. Jak twierdzi Ewa Jackowska, wdowa po muzyku, partner i manager piosenkarki miał zobowiązać się do wypłacenia jej 1% przychodów ze sprzedaży biletów i nie dotrzymać warunków umowy.

Aniu, a może oddasz mnie i moim dzieciom pieniądze z tras koncertowych "Tribute to Marek Jackowski"? Nie wywiązaliście się z Maćkiem (twoim partnerem i managerem) z podpisanej ze mną umowy! Nie wstyd ci okradać wdowę po Marku Jackowskim i jego córki? Mało zarobiłaś na tych trasach koncertowych i płycie, że nie zapłaciliście po 1% ze sprzedanych biletów (jak brzmiała umowa)? - napisała w komentarzu pod postem artystki.

W osobnym poście podkreśliła, że zanim zdecydowała się nagłośnić sprawę w mediach społecznościowych, próbowała uzyskać odpowiedź bezpośrednio od wokalistki i jej agenta. Bezskutecznie. Na potwierdzenie swoich słów dołączyła zrzuty ekranu.

Ania przeczytała moją wiadomość prywatną i nawet nie zareagowała, natomiast Maciej Durczak odebrał wezwanie przedsądowe i zamilkł, choć obiecał, że się odezwie. Żenada… Zważywszy na to, że nawet gościliśmy ich u siebie we Włoszech i traktowaliśmy po przyjacielsku - dodała.

Manager Wyszkoni reaguje na oskarżenia wdowy po Jackowskim

W rozmowie z "Super Expressem" Maciej Durczak odpowiedział na zarzuty ze strony Ewy Jackowskiej, określając je mianem "nieprawdziwych". Jak zdradził, szczególnie mocno dotknęły one Anię Wyszkoni, która dba o to, by pamięć o artyście nie zgasła. W 2023 roku, na 10. rocznicę jego śmierci, wokalistka oddała w ręce fanów album "10" z własnymi interpretacjami kultowych utworów idola.

Nie, nie chcę się do tego odnieść, bo te zarzuty są po prostu nieprawdziwe. Nie wiem, co zamierza pani Ewa Jackowska. Ania dba o pamięć o Marku Jackowskim, ponieważ pracowała z nim, zaprzyjaźniliśmy się i to po prostu jest niezwykle przykre, zwłaszcza dla niej - powiedział w rozmowie.