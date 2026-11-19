Łukasz Sikora jest aktorem, asystentem reżysera i studentem reżyserii w Szkole Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Miał zaledwie 31 lat, gdy doszło do dramatycznego wypadku, który przerwał jego dotychczasowe życie. Wracał z pracy rowerem, gdy potrącił go samochód. Obrażenia okazały się bardzo poważne. Z powodu rozległego, nieoperacyjnego obrzęku mózgu lekarze zdecydowali o wprowadzeniu go w śpiączkę farmakologiczną.

Łukasz Sikora jest w ośrodku "Budzik". Trwa zbiórka na jego leczenie

31-latek spędził w szpitalu łącznie sześć tygodni. Następnie został przeniesiony do warszawskiego ośrodka "Budzik", gdzie przechodzi kolejny etap terapii pod opieką specjalistów. Jego bliscy uruchomili zbiórkę na dalsze leczenie i rehabilitację. Koszty potrzebnej pomocy są obecnie trudne do oszacowania.

Wśród osób poruszonych dramatyczną sytuacją Łukasza znalazła się Katarzyna Herman. Aktorka postanowiła wykorzystać swoje media społecznościowe, by nagłośnić zbiórkę i zachęcić innych do wsparcia młodego artysty.

"Proszę o nim ciepło pomyśleć, żeby się obudził"

Herman opublikowała na Instagramie archiwalne zdjęcie z planu serialu "Boża podszewka", swojej pierwszej produkcji. To właśnie tam poznała Łukasza Sikorę, który wówczas był jeszcze małym chłopcem. Po latach aktorka nie kryje, jak dobrze go wspomina. W swoim wpisie przypomniała również, jaką drogę przeszedł młody mężczyzna.

Boża podszewka - mój pierwszy serial - ten mały chłopczyk to Łukasz Sikora, nie został aktorem, poszedł na polonistykę, potem reżyserię - jest mądry, zdolny, piękny i dobry - ma 31 lat - jest w śpiączce po wypadku na rowerze - kto zechce wspomóc, zapraszam na Siepomaga - a kto nie - proszę o nim ciepło pomyśleć, żeby się obudził.

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WERSJA FB_Katarzyna Herman mówi o słabych zarobkach wśród aktorek. Mężczyźni mogą liczyć na większe