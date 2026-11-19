Agnieszka Perepeczko wspomina narodziny brata. Nie była zachwycona

Agnieszka Perepeczko opublikowała na Facebooku dwa bardzo osobiste wpisy poświęcone Erykowi, swojemu jedynemu bratu. W pierwszym cofnęła się do 16 lutego 1952 r. To właśnie tego dnia na świecie pojawił się Eryka. Aktorka doskonale rozumiała, co oznacza przyjście na świat kolejnego dziecka. Jej tata był lekarzem, a mama pielęgniarką. Nie oznaczało to jednak, że na nowego członka rodziny czekała z entuzjazmem.

Ten dzień zapamiętam na zawsze... 16 lutego 1952 r. Byłam uświadomiona wystarczająco w sprawach dużego brzucha, z którego pojawi się po pewnym czasie dziecko... W końcu tata lekarz... mama pielęgniarka. Wszystko wydawało się jasne, ale nie do końca... Jezu! – pomyślałam z przerażeniem... Koniec panowania i władzy absolutnej... koniec z zachwytami nade mną... nad Agnisią z wystającymi zębami i bladą, wątłą postacią... koniec z moimi pomysłami... kaprysami i tworzeniem ulubionych kłopotliwych sytuacji..., w których byłam mistrzynią... Co teraz będzie? Co ja zrobię? Nie będzie już królewny najważniejszej w domu... Chciało mi się płakać.

W końcu nadszedł dzień, w którym rodzina przyniosła do domu noworodka. Agnieszka miała okazję po raz pierwszy przyjrzeć się bratu. To spotkanie zapamiętała w najdrobniejszych szczegółach.

I w końcu nadszedł ten dzień. Przybyli grupowo całą rodziną i nieśli biały walec, w którym znajdował się on... Brat Eryk! Bohater opowiadania. W kuchni gotowano smoczki... szykowano koperek na gazy... Byliśmy sam na sam... Przyjrzałam mu się ostrożnie... Był ładny... kształtny i opalony, miał włosy ciemne i błyszczące... Powąchałam go... Pachniał oliwką i mydłem... Ale ciągle byłam nieufna, niepewna i trochę zagubiona.

Eryk Perepeczko zrobił wielką karierę w Australii. Kobiety za nim szalały

W kolejnym wpisie na Facebooku Agnieszka Perepeczko opowiedziała o dorosłym życiu brata. Jak wynika z jej wspomnień, Eryk był mężczyzną, za którym kobiety dosłownie szalały! Miał wyjątkową osobowość, charyzmę i nieustannie wpadał na nowe pomysły.

Dzisiaj opowiem o moim bracie Eryku... o którego często pyta mnie publiczność na spotkaniach autorskich... Był bardzo przystojny... czarujący i odważny. Kobiety szalały i traciły zmysły dosłownie i w przenośni, czego byłam niejednokrotnie świadkiem. Miał też niezwykłą charyzmę... coraz to nowe pomysły na życie, na spotkania towarzyskie, ale też na genialne portrety dzieci, kobiet i mężczyzn....

Eryk miał również wyjątkowy talent fotograficzny. Jego prace nie były zwyczajnymi zdjęciami komercyjnymi. Jak podkreśliła słynna siostra, potrafił tworzyć z nich prawdziwe dzieła sztuki. Z czasem osiągnął ogromny sukces na Antypodach.

Zdjęcia komercyjne były małymi dziełami sztuki... i miał też kompletnie nieujarzmiony apetyt na życie... Osiągnął wielki sukces na Antypodach. Wprowadził nowy rodzaj fotografii, która czasem przerażała, ale też przyciągała i zachwycała... Był pięknym, silnym, nieokiełznanym mężczyzną. Do ogromnego sukcesu artystycznego doszedł dzięki autentycznej pasji w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych... Wymyślał tematy, czasem szokujące..., co dla "grzecznej" Australii było nowością, zaskoczeniem i sensacją....

Miał wszystko! Domy, jachty, ukochane psy i nagrody na całym świecie

Brat aktorki nie tylko rozwijał karierę, ale również prowadził życie, które mogło robić ogromne wrażenie. Miał własne studio fotograficzne w najlepszej dzielnicy Melbourne, współpracował z licznymi asystentami i zdobywał nagrody na całym świecie.

Eryk, mój jedyny rodzony brat... był zabawny, uroczy i bardzo zabawowy... Miał wszystko... urodę, talent, wielkie powodzenie u kobiet... domy... jachty, cudowne ukochane rottweilery, ogromne studio z licznymi asystentami w najlepszej dzielnicy Melbourne i nagrody na całym świecie. Miał wszystko!

Właśnie w tym miejscu opowieść Agnieszki Perepeczko staje się smutna.

Za wielkim sukcesem kryła się tragedia

Po wyliczeniu wszystkich osiągnięć i dóbr, którymi cieszył się jej brat, aktorka zadała pytanie;

I co dalej? Zapytacie... No właśnie... co dalej? Za duży sukces bywa też czasem ludzką tragedią....

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