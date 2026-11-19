Dom z wyjątkową historią. Kiedyś należał do ojca chrzestnego Sadowskiej

„Wielka Chata” nie jest zwyczajną posiadłością. Drewniany, modrzewiowy dwór pierwotnie znajdował się w Suskowoli i należał do Jerzego Czuraja – malarza, rzeźbiarza i muzyka, który był ojcem chrzestnym Marii Sadowskiej. To właśnie tam przyszła reżyserka i wokalistka spędzała wakacje. Dom był wówczas ważnym miejscem spotkań artystycznej bohemy.

Po śmierci Czuraja budynek zaczął jednak niszczeć. Sadowska i jej mąż nie chcieli dopuścić do jego całkowitego zniszczenia. Zdecydowali się więc na niecodzienny krok: rozebrali ponad 120-letni dwór i przewieźli jego elementy na Suwalszczyznę, gdzie został ponownie złożony. Całe przedsięwzięcie, odtworzenie domu w nowym miejscu, zajęło blisko siedem lat.

Dziś „Wielka Chata” ponownie pełni funkcję miejsca spotkań. Odwiedzają ją przyjaciele pary, a także artyści związani ze światem filmu i muzyki. Posiadłość nad jeziorem odzyskała dawną atmosferę, choć jej wnętrza zyskały zupełnie nowe oblicze.

Wnętrza domu Marii Sadowskiej przyciągają wzrok

Historyczna drewniana konstrukcja stanowi ciekawy kontrast dla nowoczesnego wystroju. W aranżacji nie zabrakło odważnych kolorów i nietypowych rozwiązań. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów salonu jest obudowa kominka wykończona wielkoformatowymi płytami w odcieniu balansującym między zielenią, błękitem i turkusem.

Ten wybór nie był przypadkowy. Kolor przywołał u Marii Sadowskiej skojarzenia z malarstwem Jerzego Czuraja. Wspomnienie artysty, z którym związana jest historia domu, stało się inspiracją dla dalszej aranżacji. Podobne zielone akcenty pojawiły się między innymi w zabudowie kuchennej.

Stół, przy którym powstawały filmowe scenariusze

Szczególne miejsce w domu zajmuje ogromny stół. Jego blat wykonano z płyty o wymiarach 274,8 na 119,8 cm, czyli materiału, który standardowo wykorzystywany jest do wykańczania ścian i podłóg. W „Wielkiej Chacie” znalazł jednak zupełnie inne zastosowanie.

To właśnie przy nim domownicy jedzą posiłki, spotykają się z przyjaciółmi, piszą teksty i rysują. Powstawały tam nawet scenariusze filmowe. Stół stał się więc nie tylko elementem wyposażenia, ale również centrum codziennego życia i twórczej pracy.

Tak wyglądają łazienki w posiadłości artystki

Nowoczesne materiały pojawiły się również w łazienkach. Na parterze wykorzystano wielkoformatowe płyty, które wyznaczają między innymi strefę prysznica. Podobne wykończenie zastosowano także w dolnej części obudowy kominka, dzięki czemu poszczególne elementy wnętrza tworzą spójną całość.

Z kolei łazienki na piętrze utrzymano w znacznie jaśniejszej stylistyce. W strefach prysznicowych dominują białe wielkoformatowe płyty, którym towarzyszą podłużne, strukturalne detale. W ten sposób w ponadstuletnim drewnianym domu udało się połączyć historyczny charakter budynku z nowoczesnym wyposażeniem.

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Maria Sadowska w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeżyła przygodę życia. Teraz planuje współprace z innymi uczestnikami!