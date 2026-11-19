Nie żyje Larry Poindexter. Zagrał w wielu kultowych serialach

Nie żyje Larry Poindexter. Miał 66 lat. Amerykański aktor, producent i reżyser był doskonale znany międzynarodowej widowni. Przez cztery dekady występował w filmach, serialach i na deskach teatrów. Urodzony 16 grudnia 1959 roku od dziecka związany był z artystycznym światem. Jego ojciec, H. R. Poindexter, był nagradzanym scenarzystą i oświetleniowcem. Matka, Sue Ann Erdman, myła śpiewaczką operową.

Larry Poindexter swoją karierę rozpoczął od występów na scenie - w przedstawieniach i musicalach. Po przeniesieniu się do Los Angeles zaczął grać w popularnych serialach. Popularność zdobył dzięki rolom w kultowych telenowelach "Dni naszego życia" i "Szpital miejski". Wystąpił również w "Przyjaciołach", "JAG: Wojskowe biuro śledcze", "CSI: Kryminalne zagadki", "Zabójczych umysłach", "Hawaii Five-0", "Supernatural" czy "Skandalu".

Na dużym ekranie wystąpił m.in. w filmie "S.W.A.T. Jednostka Specjalna" z 2003 roku, gdzie zagrał kapitana policji Toma Fullera u boku Samuela L. Jacksona i Colina Farrella, a także w komedii "17 Again" z Zakiem Efronem.

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Larry Poindexter został potrącony przez samochód. Zmarł tydzień po wypadku

Larry Poindexter zmarł tydzień po wypadku. Według informacji portalu "Deadline", w ubiegły piątek, 13 listopada, aktor został potrącony przez samochód. Do zdarzenia doszło niedaleko jego domu w dzielnicy Studio City w Los Angeles, gdy 66-latek przechodził przez ulicę.

Poszkodowany aktor został przetransportowany do szpitala. 18 listopada miał przejść operację złamanych żeber. Zmarł zanim został przewieziony na salę operacyjną.

Larry Poindexter pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę - żonę Carol Kritzer oraz synów.

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