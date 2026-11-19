Sandra Kubicka: Rok pełen wrażeń!

W życiu Sandry Kubickiej ciągle coś się dzieje. Jeszcze rok temu była w burzliwym związku z Aleksandrem Milwiw-Baronem. Historia ich miłości pełna była wyznań, publicznych zapewnień o wielkim uczuciu, ale też wzajemnych oskarżeń. Zaczęli się spotykać w 2021 roku, a w kwietniu 2024 pobrali się w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Kilka tygodni później na świat przyszedł syn pary.

Na początku 2025 roku Sandra Kubicka oświadczyła, że złożyła papiery rozwodowe. Do rozprawy jednak nie doszło, bo małżonkowie dali sobie kolejną szansę. Sielanka nie trwała jednak za długo i na początku 2026 roku historia się powtórzyła. Tym razem dotarli na rozprawę rozwodową. Ich małżeństwo oficjalnie zakończyło się w połowie marca.

Dziś celebrytka rozkwita u boku nowego partnera, przedsiębiorcy Adama Zaorskiego. Do tego niedawno pochwaliła się zakupem wymarzonego mieszkania. Ponad 200-metrowy apartament z ogromnym tarasem i prywatną widną przechodzi obecnie generalny remont. Sandra Kubicka ma nadzieję przeprowadzić się jeszcze przed świętami.

Sandra Kubicka nie ukrywa, jak wielkim szczęściem jest dla niej synek. W trakcie ciąży często pokazywała w mediach społecznościowych, jak zmieniało się jej ciało. Niemal zaraz po porodzie Kubicka zaprezentowała światu, że już wróciła do figury modelki. Niestety, za utratą kilogramów stały stres i strach o zdrowie Leosia.

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Sandra Kubicka odsłania brzuch w samej bieliźnie

Pierworodny Sandry dziś jest zdrowym i radosnym chłopcem, a ona sama już dawno wróciła do zawodowych obowiązków. Stara się również odczarować różne tematy związane z macierzyństwem. W przeszłości pokazywała m.in. bliznę po cesarskim cięciu czy rozciągnięty brzuch po ciąży.

W czwartkowy poranek postanowiła podzielić się ze swoimi obserwującymi przemyśleniami dotyczącymi "pociążowego balonika". Szczerze przyznała, że przed zajściem w ciążę obawiała się, że jej sylwetka już nigdy nie będzie wyglądać tak samo. Nie brakowało też osób, które straszyły ją utratą talii czy rozejściem się żeber. Chociaż jej ciało rzeczywiście się zmieniło, to dziś się tym nie przejmuje.

Przed ciążą bardzo bałam się tej zmiany. Słyszałam że skóra już nigdy nie będzie taka sama. Jedna koleżanka nawet straszyła mnie mówiąc "zobaczysz rozejdą Ci się żebra i stracisz talie".

Faktycznie tak jest, ale czy czuję się jakoś gorzej przez to? Nie. Na pewno nie pozwoliłam tym słowom stać się moim kompleksem. Za każdym razem gdy widzę tego „balonika” to powtarzam sobie że przecież w tym brzuszku wydarzył się cud i powstało nowe życie. Balonik po ciąży to normalna sprawa. Macica musiała przecież stworzyć domek dla bobaska. Bądźmy dla siebie czulsze i bardziej wyrozumiałe. Nie zapominajcie jaką super moc zyskałyście po porodzie - napisała.

Wpis zilustrowała nagraniem, na którym ubrana jest jedynie w bieliznę i cieniutkie spodnie. Kubicka pokazuje swój brzuch z każdej strony chcąc zaprezentować swoje ciało "w dwóch wersjach" - do pracy i w tej, w której widać "balonik" na brzuchu.

Oglądając nagranie modelki trudno zauważyć wersję "przed" i "po". Sandra Kubicka może się bowiem pochwalić bardzo szczupłą figurą, którą uwielbia podkreślać. Sam wpis spotkał się jednak z entuzjastycznym przyjęciem. Tylko kilka osób pyta celebrytkę: "gdzie ten balonik na brzuchu".

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