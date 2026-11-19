Przyszła gwiazda telewizji przyszła na świat w Polsce i nosiła rodowe nazwisko Ikonowicz. Od najmłodszych lat często zmieniała jednak miejsce zamieszkania ze względu na obowiązki zawodowe swojego taty, ponieważ ojciec Magdy Gessler, Mirosław Ikonowicz, pracował jako korespondent PAP. Pierwszym zagranicznym przystankiem w jej życiu okazała się Bułgaria. Teraz, po upływie niemal 70 lat, znana restauratorka postanowiła przybliżyć swoim obserwatorom tamten wyjątkowy okres.

Zobacz też: Justyna Steczkowska zdecydowała się na poród lotosowy w domu. Tak dzisiaj mówi o cesarskim cięciu

Magda Gessler na zdjęciu z dzieciństwa. Tak wspomina nianię Olgę

W 1956 roku zaledwie trzyletnia wówczas Magda przeprowadziła się do Sofii. Gwiazda wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że oprócz domu jej dziadków, to właśnie bułgarska stolica odegrała kluczową rolę w rozbudzeniu jej kulinarnych pasji. Niedawno Magda Gessler podzieliła się fotografią z Bułgarii, prezentując fanom swoją nianię Olgę, która także nauczyła ją kochać różnorodne smaki oraz kolory.

Ukochana Niania Olga stworzyła dla mnie świat pełen zapachów, smaków - to ona nauczyła mnie jeść bakłażany, pomidory… piekła je i marynowała - zawsze z mnóstwem ziół - cząber, mięta! Tam narodziła się moja miłość do tych smaków. Aromaty tego miejsca zostaną w moim sercu na zawsze… - czytamy.

26

Magda Gessler dorastała w Bułgarii. Pokazała kadry z przeszłości

Mimo że w kolejnych latach swojego życia Magda Gessler mieszkała również w Hiszpanii, Kolumbii czy na Kubie, a jej pierwszym mężem został Niemiec, to właśnie bułgarskie lata nieustannie powracają w jej myślach. Gospodyni programu „Kuchenne rewolucje” oraz jurorka w „MasterChefie” opisała w mediach społecznościowych swoje dzieciństwo za pomocą bardzo osobistego wpisu.

W ten pochmurny dzień wspominam moje dzieciństwo w Sofii. Za mną stoi Olga, moja niania… Bułgarka z dziada, pradziada…w Sofii spędziłam trzy lata i zawdzięczam Bułgarii tak wiele. To była niezwykła kulinarna podróż, tam spróbowałam pierwszych moreli, kiwi, arbuza… a brzoskwinie zrywałam z drzew, wszystko miało intensywne barwy, a kolory mieniły się w mojej głowie…w blasku słońca, które nigdy nie gasło - napisała Magda Gessler w sieci.

"Dlaczego wy trujecie ludzi?" Szalony quiz o Magdzie Gessler i "Kuchennych Rewolucjach" Pytanie 1 z 10 Jeśli jesteście fanami "Kuchennych rewolucji", to na pewno wiecie, że Magda Gessler uwielbia: Lubczyk Frytki Cappuccino Następne pytanie