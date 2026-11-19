Szokująca sprawa z 2024 roku: 2-letnia dziewczynka zmarła po wypiciu mleka z kokainą, wstrząsając opinią publiczną.

W mieszkaniu matki i jej partnera znaleziono znaczne ilości narkotyków, a toksykologia potwierdziła śmiertelną dawkę w organizmie dziecka.

Sprawcy, po początkowych zaprzeczeniach, przyznali się do winy i usłyszeli wyroki – poznaj szczegóły tej niewyobrażalnej tragedii.

Sprawę, która wstrząsnęła opinią publiczną w 2024 roku, szczegółowo opisują media na całym świecie. 22-letnia Jodie Hatch przywiozła wówczas swoją 2-letnią córeczkę do mieszkania swojego 30-letniego chłopaka Dale’a Mathie. Dziewczynka dostała tam do picia mleko, po czym zaczęła się dusić, wymiotować, a ostatecznie zakrztusiła się wymiocinami i zmarła. Matka dziecka wezwała do meiszkania pogotowie.

2-latka zmarła z przedawkowania

"Podczas przeszukania policja znalazła w pobliżu małego dziecka znaczną ilość marihuany i kokainy, a w butelce mleka Laylah testy toksykologiczne wykazały śmiertelną ilość kokainy" - podaje "Yorkshire Post". To nie wszystko. Kokainę wykryto jeszcze także w żołądku i włosach małej. "To było niezwykle przygnębiające śledztwo dotyczące 2-letniej dziewczynki, która powinna mieć przed sobą całe życie. Stężenie kokainy w organizmie Laylah mogło być śmiertelne dla osoby dorosłej, a co dopiero dla małego dziecka. W domu znaleziono znaczną ilość nielegalnych narkotyków, do których dzieci miały łatwy dostęp, co czyniło to miejsce niezwykle niebezpiecznym” - powiedział detektyw Chris Pringle, oficer prowadzący śledztwo.

Jest wyrok dla matki

Zarówno matka 2-latki, jak i jej partner początkowo zaprzeczali zarzutom, ostatecznie jednak do wszystkiego się przyznali. "Mathie został skazany na 13 lat więzienia, natomiast Hatch w poniedziałek, 16 listopada, usłyszała wyrok pięciu lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności" - czytamy.

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