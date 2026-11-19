W Shenzhen rozpoczęło się bezprecedensowe trójstronne spotkanie Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga, mające na celu omówienie globalnego pokoju i stabilności.

Liderzy koncentrują się na kluczowych kwestiach, takich jak redukcja zbrojeń jądrowych i pilne kroki w sprawie wojny w Ukrainie, co może zmienić bieg międzynarodowej polityki.

Sprawdź, czy historyczne rozmowy w Chinach przyniosą realny przełom, czy też okażą się jedynie dyplomatycznym spektaklem, jak sugerują sceptycy.

Trump, Putin i Xi chcą rozmawiać o pokoju na świecie

O tym spotkaniu pisze cały świat! W Shenzhen w Chinach, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), rozpoczęło się w czwartek, 19 listopada, bezprecedensowe spotkanie Trumpa, Putina i Xi Jinpinga. Władimir Putin, cytowany przez rosyjskie media, wyraził wcześniej nadzieję na "znaczne potencjalne korzyści" z rozmów. Trump z kolei zamierza poruszyć temat redukcji zbrojeń jądrowych, do czego Pekin podchodzi z dystansem. "Chińskie MSZ przekazało, że jest to wydarzenie o przełomowym znaczeniu, a przywódcy będą rozmawiać o pokoju na świecie i promowaniu strategicznej stabilności" - czytamy w depeszy PAP.

Wcześniej na spotkani z Xi amerykański prezydent nawiązał do kwestii rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że temat ten nie będzie poruszany. "Obaj chcemy pomóc w kwestii wojny Rosji. Ukraina chciałaby jej zakończenia. Myślę, że mogę tu w dużej mierze wypowiadać się w imieniu nas obu" - powiedział. Rozmowy odbywają się w odizolowanym od reszty miasta kurorcie Kylin Villa u podnóża góry Qilin, w północno-wschodniej części Shenzhen.

"Będziemy dyskutować o wojnie między Rosją a Ukrainą. Odbyliśmy już z prezydentem Putinem długą rozmowę na ten temat. Myślę, że sprawy idą do przodu" – powiedział Trump podczas wystąpienia otwierającego rozmowy.

Xi Jinping z kolei wskazał cztery zasady relacji między mocarstwami. Pierwszym jest wzajemny szacunek, "obejmujący poszanowanie suwerenności, integralności terytorialnej, odmiennych ustrojów oraz nieingerencję w sprawy wewnętrzne i nieprzekraczanie czerwonych linii kluczowych dla drugiej strony". Drugi to potrzeba pokojowego współistnienia, a ostatecznie dążenie do budowy świata wolnego od broni jądrowej.

Trzeci postulat, jak relacjomnuje PAP za chińską agencją informacyjna, dotyczy współpracy przynoszącej obopólne korzyści, co wymaga odrzucenia zimnowojennej mentalności, sprzeciwu wobec tzw. decouplingu – czyli zrywania współpracy gospodarczej i łańcuchów dostaw – oraz wspólnej ochrony globalnego bezpieczeństwa energetycznego. "Dopełnieniem tej wizji mają być stały dialog i konsultacje na wysokim szczeblu".

"Społeczność międzynarodowa oczekuje, że wielkie mocarstwa będą podejmować więcej działań na rzecz nakłaniania do pokoju i promowania rozmów. Chiny, Rosja i USA powinny nadal skłaniać strony konfliktów do udziału w rozmowach, podjęcia negocjacji i rozwiązywania sporów środkami politycznymi i dyplomatycznymi” - padło z ust chińskiego przywódcy.

"Ci trzej nie zgadzają się w żadnej kwestii"

Tymczasem jeszcze przed rozpoczęciem spotkania panów, szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot ocenił, że twe rozmowy nie przyniosą żadnego rezultatu. "Ci trzej przywódcy nie zgadzają się w żadnej sprawie, tak więc nic z tego spotkania nie wyjdzie" – powiedział a antenie radia RTL. Dodał, że "wielkimi potęgami" nie są wcale Chiny, USA i Rosja, tylko Chiny, USA i Unia Europejska.

dr Bonikowska BEZ OGRÓDEK o planach USA: „Trump będzie DOGADYWAŁ SIĘ Z ROSJĄ! USA mogą przejąć Nord Stream 2”