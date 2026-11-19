Trójstronne spotkanie Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina w Shenzhen

W kuluarach dzisiejszego szczytu APEC w chińskim Shenzhen zaplanowano wspólną rozmowę Donalda Trumpa, Władimira Putina oraz Xi Jinpinga. Zagraniczni komentatorzy zestawiają to wydarzenie z historyczną konferencją jałtańską z 1945 roku. Z takim podejściem nie zgadza się jednak Marek Menkiszak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW), który ocenia, że „to narracja kremlowska, a jej celem jest kreowanie Rosji na globalne mocarstwo, którym nie jest”.

Według doniesień rosyjskich mediów na rozmowy liderów przewidziano dokładnie jedną godzinę.

Jakie zagadnienia zdominują dyskusję przywódców USA, Chin i Rosji? Kirił Dmitrijew, doradca rosyjskiego prezydenta, zapowiedział, że politycy nie ograniczą się wyłącznie do spraw geopolitycznych. W planach jest również omówienie przyszłej współpracy gospodarczej, w tym wspólnych inwestycji energetycznych.

Co ciekawe, amerykańscy urzędnicy początkowo sugerowali, że temat wojny na Ukrainie zostanie pominięty. Sam Donald Trump zdecydował się jednak na zmianę tych założeń i zapowiedział, że w trakcie spotkania wywoła swój „ulubiony temat, Ukrainę”.

Czy dojdzie do rozmowy w cztery oczy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem?

Agencja AP, opierając się na informacjach od przedstawiciela amerykańskich władz, informuje o kolejnych planach przywódcy USA. Przy okazji szczytu APEC w Shenzhen Donald Trump zamierza spotkać się z Władimirem Putinem osobno, w formule dwustronnej. Przedstawiciele Kremla zastrzegają jednak, że żadne „pełnoskalowe” negocjacje między tymi politykami nie są obecnie przewidziane.

Cytowany przez AP amerykański urzędnik zapewnia, że samo spotkanie zostało już zatwierdzone, mimo braku oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Gdyby te doniesienia znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji rozmawialiby ze sobą bezpośrednio po raz pierwszy od sierpnia 2025 roku, kiedy to widzieli się w bazie w Anchorage na Alasce.

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha o spotkaniu Trumpa, Xi i Putina

W środę, 18 listopada, głos w sprawie nadchodzących rozmów zabrał ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. „Ponieważ USA i Chiny mają decydujący wpływ na Rosję, Kijów liczy, że podczas trójstronnego spotkania przywódców tych państw zostanie przyjęty odpowiedni ton i będzie wywierana presja na Moskwę w celu zakończenia wojny” – oświadczył dyplomata.

Przedstawiciel rządu w Kijowie stanowczo zaznaczył przy tym, że żadne wiążące ustalenia nie mogą zapaść z pominięciem jego kraju.

„Niezależnie od tego, jakie tematy będą omawiane podczas tego spotkania, wszystkie strony muszą rozumieć, że bez Ukrainy po prostu nie można podjąć żadnych decyzji” – zauważył polityk.

Andrij Sybiha zwrócił również uwagę na inne zagrożenie. Jego zdaniem rozmowy nie mogą utwierdzić Władimira Putina w błędnym przekonaniu, że przywódcy USA i Chin akceptują powrót do polityki podziału świata na strefy wpływów.

„Ton powinien być inny. Presja. Presja na Putina. Przywódcy mają możliwość wywierania takiej presji, aby ta wojna się zakończyła, ponieważ w interesie całego świata, a także tych państw leży przywrócenie stabilności oraz sprawiedliwego i trwałego pokoju na kontynencie europejskim” – spuentował szef ukraińskiej dyplomacji.