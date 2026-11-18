Szef Mosadu Roman Gofman spotkał się z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffem i innymi amerykańskimi urzędnikami.

Benjamin Netanjahu ma obawiać się, że czas na kolejny atak się kończy, ponieważ USA mogą ograniczyć swoją obecność wojskową w regionie.

Izrael jest gotowy zaatakować samodzielnie, ale jego przywódcy woleliby wspólną operację z Amerykanami.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran

Izrael chce przekonać Trumpa

Jak podał Reuters, Roman Gofman podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych przedstawiał amerykańskim urzędnikom izraelskie oceny wywiadowcze dotyczące Iranu. Wśród jego rozmówców był szef CIA John Ratcliffe.

Według źródeł agencji premier Benjamin Netanjahu uważa, że możliwość przeprowadzenia kolejnych uderzeń na Iran może wkrótce zniknąć. Izrael obawia się, że przed końcem roku Amerykanie ograniczą swoje siły na Bliskim Wschodzie.

Izrael ma być gotowy do samodzielnego ataku, ale Netanjahu i szef izraelskiego sztabu generalnego gen. Ejal Zamir woleliby wspólną operację z USA. Ostateczna decyzja należy do Donalda Trumpa. Jak ocenia izraelski portal Ynet, w amerykańskim otoczeniu prezydenta nie ma zgody co do dalszego postępowania wobec Iranu.

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Amerykańskie lotniskowce na Bliskim Wschodzie

W środę do Izraela przyleciał dowódca amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie gen. Bradley Cooper. W regionie znajdują się obecnie trzy amerykańskie lotniskowce wraz z towarzyszącymi im grupami uderzeniowymi.

Netanjahu od tygodni ostrzega, że Iran odbudowuje swoje zdolności militarne i rozwija program nuklearny. W poniedziałek powiedział: „Nasza misja jeszcze się nie zakończyła”.

Nie wszyscy w Izraelu popierają jednak zaostrzanie kursu wobec Teheranu. Liderzy opozycji i część środowiska bezpieczeństwa zarzucają Netanjahu, że dąży do eskalacji konfliktu, by utrzymać się u władzy – napisał we wtorek „Washington Post”.

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Polityczny kryzys w Izraelu i impas w rozmowach z Iranem

Sytuacja polityczna w Izraelu jest napięta. W wyborach parlamentarnych z 27 października blok partii wspierających Netanjahu nie zdobył większości. Misję utworzenia nowego rządu otrzymał lider opozycji Gadi Ajzenkot, ale nie wiadomo, czy zdoła zebrać wystarczające poparcie. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy gabinetem nadal kieruje Netanjahu.

Konflikt z Iranem trwa od końca lutego, gdy Izrael i USA przeprowadziły ataki na ten kraj. Najintensywniejsze walki zakończyły się w kwietniu. Później głównym narzędziem presji stały się blokady morskie i działania gospodarcze, choć dochodziło też do wymiany ognia na mniejszą skalę.

Rozmowy Waszyngtonu z Teheranem o zakończeniu konfliktu utknęły w martwym punkcie. Donald Trump raz groził zaostrzeniem działań, a innym razem zapowiadał ich wygaszanie – przypomina Reuters. Według „New York Timesa” po wyborach do Kongresu USA z 3 listopada irańskie władze zaostrzyły stanowisko negocjacyjne. Uznały bowiem, że porażka Republikanów była skutkiem sposobu, w jaki Trump prowadził wojnę.