Koszty wojny z Iranem drastycznie rosną. USA wydały już ponad 47 mld dolarów

Koszty wojny USA z Iranem przekroczyły 47 miliardów dolarów

Z nieoficjalnych informacji zdobytych w Pentagonie przez Agencję Reutera wynika, że dotychczasowe zaangażowanie militarne Stanów Zjednoczonych w konflikt z Iranem pochłonęło już ponad 47 mld dolarów.

Dziennikarze Reutera przypominają, że jeszcze w lipcu amerykański resort obrony oceniał koszty operacji na Bliskim Wschodzie na poziomie 37,5 mld dolarów. Oznacza to, że jeżeli najnowsze doniesienia się potwierdzą, rzeczywiste wydatki Waszyngtonu są o 25 proc. wyższe od lipcowych wyliczeń.

Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w notowania Donalda Trumpa

Zbrojne starcie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem rozpoczęło się 28 lutego bieżącego roku. Impulsem do wybuchu wojny były naloty na irańskie cele, które przeprowadzono w ramach amerykańskiej operacji „Epicka Furia” oraz izraelskiej „Ryczący Lew”. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia odwetowe w regionie, biorąc na celownik zarówno Izrael, jak i państwa uznawane za sojuszników USA, w tym Arabię Saudyjską, Kuwejt oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Głównym założeniem ofensywy było zatrzymanie irańskiego programu nuklearnego oraz osłabienie reżimu w Teheranie, co docelowo miało skutkować jego obaleniem. Tamtejsze władze zdołały jednak utrzymać swoją pozycję, a skuteczność całej operacji na innych polach bywa obecnie często kwestionowana.

Trwające walki wywołały wielomiesięczny kryzys na globalnym rynku paliw, a zablokowanie cieśniny Ormuz przez Iran sprawiło, że ceny surowców energetycznych gwałtownie poszybowały w górę. Bliskowschodni konflikt przyczynił się również do rekordowego spadku poparcia dla Donalda Trumpa przed listopadowymi wyborami połówkowymi do Kongresu. Decyzja o rozpoczęciu tej wojny jest coraz częściej oceniana jako jeden z najpoważniejszych błędów politycznych urzędującego prezydenta USA.

Dotychczasowy bilans ofiar konfliktu sięga już kilku tysięcy zabitych. Z kolei przed kilkoma dniami pojawiły się nieoficjalne informacje wskazujące na to, że na początku listopada Amerykanie zamierzają przeprowadzić kolejny zmasowany atak na cele w Iranie.