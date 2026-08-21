Polak zginął w Strefie Gazy, jest ruch Izraela. Polska reaguje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-21 6:39

Polskie MSZ zareagowało na umorzenie przez izraelskie władze wojskowe postępowania w sprawie ataku, w którym zginął obywatel Polski - Damian Soból. Wolontariusz został zabity 1 kwietnia 2024 r. podczas ostrzału konwoju humanitarnego w Strefie Gazy. Ambasador Izraela został wezwany do MSZ. Polska domaga się materiałów potrzebnych do własnego śledztwa.

Polska reaguje po śmierci Damiana Sobola. Ambasador Izraela wezwany do MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosła się do decyzji Izraela w sprawie ataku na konwój z pomocą humanitarną World Central Kitchen. W ostrzale zginął Polak. 19 sierpnia izraelska prokuratura poinformowała o umorzeniu postępowania prowadzonego przez władze wojskowe. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z dużym rozczarowaniem przyjmuje (...) informację o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania” – przekazał resort. W reakcji na tę decyzję do MSZ został wezwany ambasador Izraela w Warszawie. Polska krytycznie oceniła dotychczasowe działania dotyczące wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tragedii. Przypomniała też, że własne śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. MSZ oczekuje, że Izrael przekaże Polsce „wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy”.

Resort podkreślił, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia. „Okoliczności, w których doszło do tragedii w 2024 r., powinny być wyjaśnione do końca” – napisano w oświadczeniu. MSZ zaznaczyło również, że „nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności”. „Rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie” – dodano.

Jak zginął Damian Soból?

Damian Soból zginął 1 kwietnia 2024 r. w Strefie Gazy podczas izraelskiego ataku na konwój organizacji World Central Kitchen. Polski wolontariusz wraz z innymi pracownikami humanitarnymi przewoził żywność. Konwój został ostrzelany przez izraelskie wojsko. Zginęło siedem osób, w tym Soból. Dzień później Prokuratura Okręgowa w Przemyślu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Polaka w wyniku ataku Sił Zbrojnych Izraela z użyciem materiałów wybuchowych.

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