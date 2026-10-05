QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy czwartym pytaniu pojawi się myśl o poddaniu się!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-05 4:00

Rozpocznijcie tydzień z dawką intelektualnego wyzwania! Przygotujcie się na prawdziwą gimnastykę umysłu, bo choć początek może wydawać się łagodny, już przy czwartym pytaniu Wasza pewność siebie zostanie wystawiona na poważną próbę. Czy dacie radę do końca? Sprawdźcie się!

quiz z wiedzy ogólnej
Autor: Shutterstock quiz z wiedzy ogólnej
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy czwartym pytaniu pojawi się myśl o poddaniu się!
Pytanie 1 z 10
Ile lat ma prezydent Karol Nawrocki?

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Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

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