QUIZ. Polscy skoczkowie i ich rywale. Znasz wszystkie imiona? Tomasiak, Stoch, Małysz, Kraft, Ammann i inni

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-11-15 21:15

Już w piątek, 20 listopada, rozpoczyna się nowy sezon Pucharu Światu w skokach narciarskich. Ulubiona zimowa dyscyplina sportowa Polaków od lat budzi w naszym kraju emocje, zwłaszcza po wybuchu "Małyszomanii". Od tego czasu polscy skoczkowie odnieśli mnóstwo sukcesów i stoczyli wiele pamiętnych bojów ze znakomitymi rywalami. Specjalnie dla was przygotowaliśmy QUIZ, w którym możecie sprawdzić, czy znacie imiona skoczków narciarskich. My podajemy nazwisko, wy musicie dopasować imię. Tomasiaka, Stocha czy Małysza znają pewnie wszyscy, ale są też mniej oczywiste postaci. Ostatnie, 20. pytanie jest dla prawdziwych ekspertów!

Stoch & Tomasiak & Małysz
Autor: PAWEŁ SKRABA/SUPER EXPRESS & ALEX MARCINKOWSKI/SUPER EXPRESS & ARTSERVICE/SUPER EXPRESS
QUIZ. Imiona polskich skoczków i ich rywali. Znasz wszystkie? Tomasiak, Stoch, Małysz, Kraft, Ammann i inni
Pytanie 1 z 20
Zacznijmy od multimedalisty ostatnich igrzysk. Tomasiak ma na imię:
Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak jak Martin Schmitt. Słynny Niemiec szczerze o obawach co do polskiego skoczka
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