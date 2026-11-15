QUIZ. Polscy skoczkowie i ich rywale. Znasz wszystkie imiona? Tomasiak, Stoch, Małysz, Kraft, Ammann i inni

Już w piątek, 20 listopada, rozpoczyna się nowy sezon Pucharu Światu w skokach narciarskich. Ulubiona zimowa dyscyplina sportowa Polaków od lat budzi w naszym kraju emocje, zwłaszcza po wybuchu "Małyszomanii". Od tego czasu polscy skoczkowie odnieśli mnóstwo sukcesów i stoczyli wiele pamiętnych bojów ze znakomitymi rywalami. Specjalnie dla was przygotowaliśmy QUIZ, w którym możecie sprawdzić, czy znacie imiona skoczków narciarskich. My podajemy nazwisko, wy musicie dopasować imię. Tomasiaka, Stocha czy Małysza znają pewnie wszyscy, ale są też mniej oczywiste postaci. Ostatnie, 20. pytanie jest dla prawdziwych ekspertów!

Autor: PAWEŁ SKRABA/SUPER EXPRESS & ALEX MARCINKOWSKI/SUPER EXPRESS & ARTSERVICE/SUPER EXPRESS