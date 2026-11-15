Legendarny kat Polaków kończy 52 lata. Nie uwierzycie, jak teraz wygląda

Rudowłosy generał środka pola

Paul Scholes to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi futbolu. Przez niemal 20 lat stanowił o sile Manchesteru United, z którym sięgnął po wszystkie możliwe trofea. Na jego koncie znajduje się jedenaście tytułów mistrza Anglii i dwa triumfy w Lidze Mistrzów. Dla „Czerwonych Diabłów” rozegrał łącznie 711 spotkań, strzelając 152 gole i stając się symbolem klubu z Old Trafford. Jego kariera była na tyle niezwykła, że po jej zakończeniu w 2011 roku, zaledwie siedem miesięcy później, na prośbę sir Alexa Fergusona, wrócił na boisko, by jeszcze raz pomóc drużynie. Ostatecznie buty na kołku zawiesił po sezonie 2012/2013, pozostając legendą.

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"Dał się oszukać Scholesowi, który był wzrostu siedzącego psa"

Dla polskich kibiców nazwisko Scholesa kojarzy się jednak przede wszystkim z koszmarem, jaki rozegrał się 27 marca 1999 roku na Wembley. W meczu eliminacji do Euro 2000 reprezentacja Polski przegrała z Anglią 1:3, a katem biało-czerwonych okazał się właśnie rudowłosy pomocnik, który skompletował hat-tricka. Kontrowersje wokół jego bramek nie cichną do dziś. Po latach tamto spotkanie w swoim stylu wspominał selekcjoner Janusz Wójcik w książce „Wójt. Jedziemy z frajerami”.

- Niestety, Jacek Bąk odwalił kaszanę. Dwa razy dał się oszukać Paulowi Scholesowi, który przy nim był wzrostu siedzącego psa. Oczywiście faktem było to, że rudzielec swoje gole strzelił ręką - oceniał Wójcik w swojej autobiografii.

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Scholes trafiał do siatki w 12. i 22. minucie. Nadzieję Polakom przywrócił jeszcze Jerzy Brzęczek, zdobywając kontaktową bramkę, ale w 70. minucie angielski pomocnik ustalił wynik meczu. Janusz Wójcik nie miał wątpliwości, że przy trafieniach arbiter Vítor Melo Pereira podejmował decyzje na korzyść gospodarzy.

- Na konferencji prasowej powiedziałem otwarcie, że sędzia nie nadaje się do niczego, skoro puszcza dwie takie bramki. Wybrałem niby najlepszy skład, ale ten skład mi się zes**ł – kwitował w swoim stylu selekcjoner.

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