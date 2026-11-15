Legendarny kat Polaków kończy 52 lata. Nie uwierzycie, jak teraz wygląda

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-11-15 19:13

16 listopada swoje 52. urodziny obchodzi Paul Scholes, legenda Manchesteru United i jeden z najwybitniejszych pomocników swojego pokolenia. Choć na świecie jest ikoną, w Polsce kibice zapamiętali go głównie z jednego, niezwykle bolesnego wieczoru na Wembley. To właśnie jego kontrowersyjne gole pogrążyły reprezentację Polski, a ówczesny selekcjoner Janusz Wójcik nie przebierał w słowach, komentując tamto spotkanie.

Rudowłosy generał środka pola

Paul Scholes to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi futbolu. Przez niemal 20 lat stanowił o sile Manchesteru United, z którym sięgnął po wszystkie możliwe trofea. Na jego koncie znajduje się jedenaście tytułów mistrza Anglii i dwa triumfy w Lidze Mistrzów. Dla „Czerwonych Diabłów” rozegrał łącznie 711 spotkań, strzelając 152 gole i stając się symbolem klubu z Old Trafford. Jego kariera była na tyle niezwykła, że po jej zakończeniu w 2011 roku, zaledwie siedem miesięcy później, na prośbę sir Alexa Fergusona, wrócił na boisko, by jeszcze raz pomóc drużynie. Ostatecznie buty na kołku zawiesił po sezonie 2012/2013, pozostając legendą.

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"Dał się oszukać Scholesowi, który był wzrostu siedzącego psa"

Dla polskich kibiców nazwisko Scholesa kojarzy się jednak przede wszystkim z koszmarem, jaki rozegrał się 27 marca 1999 roku na Wembley. W meczu eliminacji do Euro 2000 reprezentacja Polski przegrała z Anglią 1:3, a katem biało-czerwonych okazał się właśnie rudowłosy pomocnik, który skompletował hat-tricka. Kontrowersje wokół jego bramek nie cichną do dziś. Po latach tamto spotkanie w swoim stylu wspominał selekcjoner Janusz Wójcik w książce „Wójt. Jedziemy z frajerami”.

- Niestety, Jacek Bąk odwalił kaszanę. Dwa razy dał się oszukać Paulowi Scholesowi, który przy nim był wzrostu siedzącego psa. Oczywiście faktem było to, że rudzielec swoje gole strzelił ręką - oceniał Wójcik w swojej autobiografii.

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Scholes trafiał do siatki w 12. i 22. minucie. Nadzieję Polakom przywrócił jeszcze Jerzy Brzęczek, zdobywając kontaktową bramkę, ale w 70. minucie angielski pomocnik ustalił wynik meczu. Janusz Wójcik nie miał wątpliwości, że przy trafieniach arbiter Vítor Melo Pereira podejmował decyzje na korzyść gospodarzy.

- Na konferencji prasowej powiedziałem otwarcie, że sędzia nie nadaje się do niczego, skoro puszcza dwie takie bramki. Wybrałem niby najlepszy skład, ale ten skład mi się zes**ł – kwitował w swoim stylu selekcjoner.

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