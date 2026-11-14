Bartłomiej Drągowski ŻONA: Kim jest Agnieszka Drągowska, piękna żona bramkarza reprezentacji Polski?

Bartłomiej Drągowski i Agnieszka Abram zaczęli się spotykać jako nastolatkowie, w ich rodzinnym Białymstoku. Kiedy bramkarz błyszczał w barwach Jagiellonii, byli już parą. W 2016 roku, na Gali Ekstraklasy, Bartłomiej pojawił się z Agnieszką u boku. Długonoga blondynka miała 18 lat i była znana jako była uczestniczka wyborów Miss Polonia Nastolatek. Agnieszka Drągowska jest aktywna na Instagramie. Kilka lat temu wygrała nawet internetowe głosowanie Czytelników "Super Expressu" na Miss WAGs, najpiękniejszą wśród partnerek polskich piłkarzy.

Bartłomiej Drągowski i Agnieszka Abram pobrali się 25 czerwca 2022 roku w Białymstoku, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Ceremonia i wesele odbyły się w Lipowym Moście niedaleko miasta. Agnieszka wystąpiła w długiej białej sukni z odsłoniętymi ramionami i dekoltem, a Bartłomiej w beżowym garniturze w kratę. Para długo mieszkała we Włoszech, gdzie Drągowski występował kolejno w Fiorentinie, Empoli i Spezii. Od lipca 2024 roku mieszkali w Atenach po transferze Bartłomieja do Panathinaikosu. Następnie wrócili do Polski, kiedy bramkarz podpisał kontrakt z Widzewem.

Bartłomiej i Agnieszka Drągowscy mają dwóch synów - Wiktora urodzonego w grudniu 2021 roku we Włoszech, gdy rodzina mieszkała tam z powodu kariery ojca, oraz Wincentego, który przyszedł na świat w grudniu 2023 roku.

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