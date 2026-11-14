„Kraków teraz WSB”. Szokujący napis po zamachu pojawił się przed gdańską uczelnią

Szokujący napis przed uczelnią w Gdańsku

Do niepokojącego incydentu doszło przy ulicy Chopina w Gdańsku. Na chodniku, tuż przed wejściem na teren Uniwersytetu WSB Merito, nieznana osoba namalowała czerwoną farbą napis o treści „Kraków teraz WSB”. O bulwersującym odkryciu służby zostały powiadomione przez pracownika ochrony obiektu. Napis, który wywołał ogromne poruszenie, został już usunięty z chodnika.

Policja reaguje. Wzmożone patrole przy WSB Merito

Gdańska policja bardzo poważnie podeszła do sprawy. Jak poinformował oficer prasowy gdańskiej policji asp. szt. Mariusz Chrzanowski, funkcjonariusze natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Sprawą zajmują się policjanci z pionu kryminalnego, którzy intensywnie pracują nad ustaleniem okoliczności i schwytaniem autora napisu. Analizowane są nagrania z monitoringu oraz przesłuchiwani są potencjalni świadkowie. Dodatkowo, teren wokół uczelni został objęty doraźnym nadzorem służby patrolowej, aby zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom.

Nawiązanie do tragedii w Krakowie

Treść napisu jest jednoznacznym odniesieniem do dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. To właśnie wtedy 24-letni zamachowiec wjechał samochodem w rejon rynku i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. W wyniku tego brutalnego ataku śmierć poniosło 6 osób, a kolejnych 16 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Sprawca ataku zmarł w szpitalu w poniedziałek. Tego samego dnia w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała jego ojca, matki i siostry, którzy zginęli od ran postrzałowych.

Jak przekazał rzecznik wojewody małopolskiego, według stanu na sobotę w pięciu krakowskich szpitalach wciąż przebywa 10 rannych osób. Ich stan jest określany jako stabilny. Śledztwo w sprawie samego zamachu prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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