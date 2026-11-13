Roczne dziecko spadło z kanapy. Nagle przestało bić mu serce. Dramatyczna walka o życie malucha

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Dramatyczne zgłoszenie po godzinie 15
Do zdarzenia doszło w piątek, 13 listopada, w miejscowości Czarlin w województwie pomorskim. Jak informuje Radio Gdańsk, służby otrzymały zgłoszenie po godz. 15. Ze wstępnych ustaleń wynika, że roczne dziecko spadło z kanapy na podłogę, a następnie doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia.
– Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, iż roczne dziecko spadło z kanapy na podłogę, a następnie doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia – przekazała „Faktowi” st. sierż. Aleksandra Smukalska z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.
Matka natychmiast ruszyła na ratunek
Kluczowe okazało się zachowanie matki dziecka. Kobieta nie czekała na przyjazd służb i od razu rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Jak podaje portal Puls Gdańska, podjęte przez nią działania doprowadziły do przywrócenia krążenia u malucha jeszcze przed transportem do szpitala.
Informacje te potwierdziła również policja. Po odzyskaniu funkcji życiowych dziecko zostało objęte dalszą pomocą medyczną, a na miejsce skierowano patrol funkcjonariuszy.
Lądował śmigłowiec LPR. Droga została zablokowana
Ze względu na powagę sytuacji do Czarlina zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według ustaleń Radia Gdańsk, maszyna lądowała w rejonie drogi krajowej nr 22. Na czas akcji ratunkowej trasa pomiędzy Malborkiem a Swarożynem została całkowicie zablokowana.
Jak podał „Fakt”, dziecko zostało przetransportowane do szpitala w stanie stabilnym i przytomne.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie prowadzą czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Policja podkreśliła również, że matka dziecka była trzeźwa.
Choć sytuacja wyglądała niezwykle dramatycznie i mogła zakończyć się tragedią, dzięki natychmiastowej reakcji matki oraz szybkiej pomocy ratowników udało się uratować życie rocznego dziecka. Jak podają lokalne media, stan malucha po przetransportowaniu do szpitala był stabilny.