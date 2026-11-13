Roczne dziecko spadło z kanapy. Nagle przestało bić mu serce. Dramatyczna walka o życie malucha

Dramatyczne zgłoszenie po godzinie 15

Do zdarzenia doszło w piątek, 13 listopada, w miejscowości Czarlin w województwie pomorskim. Jak informuje Radio Gdańsk, służby otrzymały zgłoszenie po godz. 15. Ze wstępnych ustaleń wynika, że roczne dziecko spadło z kanapy na podłogę, a następnie doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia.

– Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, iż roczne dziecko spadło z kanapy na podłogę, a następnie doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia – przekazała „Faktowi” st. sierż. Aleksandra Smukalska z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Matka natychmiast ruszyła na ratunek

Kluczowe okazało się zachowanie matki dziecka. Kobieta nie czekała na przyjazd służb i od razu rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Jak podaje portal Puls Gdańska, podjęte przez nią działania doprowadziły do przywrócenia krążenia u malucha jeszcze przed transportem do szpitala.

Informacje te potwierdziła również policja. Po odzyskaniu funkcji życiowych dziecko zostało objęte dalszą pomocą medyczną, a na miejsce skierowano patrol funkcjonariuszy.

Lądował śmigłowiec LPR. Droga została zablokowana

Ze względu na powagę sytuacji do Czarlina zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według ustaleń Radia Gdańsk, maszyna lądowała w rejonie drogi krajowej nr 22. Na czas akcji ratunkowej trasa pomiędzy Malborkiem a Swarożynem została całkowicie zablokowana.

Jak podał „Fakt”, dziecko zostało przetransportowane do szpitala w stanie stabilnym i przytomne.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie prowadzą czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Policja podkreśliła również, że matka dziecka była trzeźwa.

Choć sytuacja wyglądała niezwykle dramatycznie i mogła zakończyć się tragedią, dzięki natychmiastowej reakcji matki oraz szybkiej pomocy ratowników udało się uratować życie rocznego dziecka. Jak podają lokalne media, stan malucha po przetransportowaniu do szpitala był stabilny.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie