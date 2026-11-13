7-letnia wnuczka Zbigniewa Bońka wpadła do głębokiej studni! Dramatyczne chwile, legenda komentuje

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-11-13 21:17

Rodzina Zbigniewa Bońka przeżyła prawdziwe chwile grozy. Podczas rodzinnego obiadu w jednej z rzymskich restauracji 7-letnia wówczas Giulia, córka Karoliny Boniek i byłego tenisisty Vincenza Santopadre, wpadła do studni głębokiej na około 6 metrów.

Zbigniew Boniek rozmawia przez telefon. O dramatycznej historii jego wnuczki przeczytasz na SE.
Autor: Super Express

Dziewczynka bawiła się w chowanego i schowała się w damskiej toalecie. Uklęknęła na sklejce przykrywającej otwór w podłodze i deska załamała się pod jej ciężarem. Przerażona Giulia zaczęła krzyczeć i wzywać pomocy. Na ratunek ruszył Luciano Zauri, ówczesny zawodnik Lazio i pięciokrotny reprezentant Włoch, który właśnie świętował w tej samej restauracji swoje 35. urodziny.

Piłkarz nie wahał się ani chwili. Zszedł do wąskiego szybu, opierając się o ściany, a potem wyciągnął dziecko na powierzchnię. Później przyznał, że dopiero w domu uświadomił sobie, jak ryzykowne było to, co zrobił.

Dziewczynka wyszła z wypadku z lekkimi obrażeniami. Luciano Zauri dowiedział się dopiero później, że uratował wnuczkę legendarnego polskiego piłkarza. Od tamtej pory rodzice Giulii co roku wysyłają mu życzenia urodzinowe. Sam bohater mówił, że tamta sytuacja połączyła ich na całe życie.

Po ponad trzynastu latach historię przypomniał profil „Usiądź, opowiem ci o piłce”. Zbigniew Boniek zareagował natychmiast. Na platformie X napisał krótko i dobitnie:

„Będę mu wdzięczny do końca życia i zawsze do usług ”.

GALERIA: Tak zmieniał się Zbigniew Boniek

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