Ta karta pozwala zaoszczędzić. Dostaniesz zniżki na paliwo i zakupy

Karta Dużej Rodziny bez kryterium dochodowego. Kto może otrzymać dokument?

Chodzi o ogólnopolski program rabatowy stworzony z myślą o osobach wielodzietnych, jakim jest Karta Dużej Rodziny (KDR). Z informacji opublikowanych w rządowym serwisie gov.pl wynika, że wniosek o dokument mogą złożyć rodziny, w których rodzic bądź jego małżonek utrzymuje lub w przeszłości miał na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. W tym programie wysokość zarobków nie ma żadnego znaczenia, gdyż nie stosuje się kryterium dochodowego.

Dokument przysługuje nie tylko matce i ojcu, ale również macosze oraz ojczymowi, o ile spełniają oni konkretne warunki związane z władzą rodzicielską. Ze zniżek mogą korzystać także same dzieci. Istotną informacją jest fakt, że rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny dożywotnio, więc nie tracą przywilejów nawet wtedy, gdy ich potomstwo stanie się dorosłe i całkowicie samodzielne finansowo.

Inne zasady obowiązują w przypadku najmłodszych członków rodziny, którzy zachowują prawo do zniżek do momentu osiągnięcia pełnoletności. Jeśli jednak kontynuują edukację, ważność dokumentu wydłuża się maksymalnie do 25. roku życia. Z kolei u dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności uprawnienia te są ściśle powiązane z czasem obowiązywania tego dokumentu.

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny na stacjach Orlen i w sklepach Lidl, Auchan oraz Carrefour

Ogromnym atutem posiadania Karty Dużej Rodziny jest dostęp do rabatów przygotowanych przez prywatne przedsiębiorstwa. Przekłada się to na realne oszczędności podczas tankowania auta, opłacania rozmaitych usług czy robienia codziennych zakupów spożywczych.

Dla przykładu posiadacze dokumentu KDR odwiedzający stacje paliw Orlen mogą liczyć na konkretne upusty. W ramach programu przysługuje im 8 groszy zniżki na każdym litrze standardowego paliwa oraz gazu LPG, a także 10 groszy mniej za litr paliw z linii VERVA. Dodatkowo kierowcy otrzymują 20 procent rabatu na ofertę gastronomiczną Stop Cafe oraz identyczną, 20-procentową zniżkę na usługi myjni samochodowej.

Oszczędności czekają na rodziny również w popularnych sieciach handlowych. Klienci sieci Lidl mogą obniżyć rachunek o 10 procent przy zakupie określonego asortymentu. Inne markety, wśród których znajdują się chociażby sklepy Auchan oraz Carrefour, stosują własne regulaminy promocyjne dla uczestników programu. Trzeba jednak pamiętać, że rabat nie zawsze obejmuje wszystkie produkty włożone do koszyka.

Po tych zawodach można liczyć na wysoką emeryturę

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Ulgi z Kartą Dużej Rodziny na PKP i paszporty. Sprawdź państwowe zniżki

Program Karta Dużej Rodziny gwarantuje także szereg ustawowych zniżek w sektorze usług publicznych. Jak wylicza portal gov.pl, uprawnieni rodzice mogą liczyć na 37 procent zniżki przy zakupie jednorazowych biletów na pociąg oraz aż 49 procent rabatu na kolejowe bilety miesięczne. Dokument zapewnia również 50 procent ulgi na wyrobienie paszportu dla rodziców i 75 procent zniżki paszportowej dla dzieci, a także umożliwia darmowe wejście na teren parków narodowych.