"Twarz była w kałuży krwi". Seniorka leżała na pasach po potrąceniu przez samochód

Do wypadku doszło 10 listopada około godz. 20 na ulicy Miodowej w Warszawie.

76-latkę potrącił kierowca toyoty skręcający z ulicy Senatorskiej.

Seniorka z obrażeniami twarzy trafiła do szpitala.

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Seniorka leżała na przejściu. Wszędzie była krew

We wtorek, 10 listopada, około godziny 20 do strażników miejskich patrolujących okolice ulicy Miodowej podeszła zdenerwowana kobieta. Powiedziała, że przy przejściu dla pieszych leży ranna osoba.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. Zobaczyli leżącą na boku, zakrwawioną seniorkę. Wezwali pogotowie i policję, a sami przystąpili do udzielania pierwszej pomocy.

– Musieliśmy działać szybko. Przede wszystkim zatamowaliśmy krwotok z nosa, a następnie krwawienie z łuku brwiowego. Aktywnie pomagały nam również osoby znajdujące się na miejscu. Gdy roztrzęsiona seniorka nieco się uspokoiła, okryliśmy ją kocem termicznym – relacjonują strażnicy.

Kierowca toyoty potrącił 76-latkę

Strażnicy rozmawiali ze świadkami zdarzenia. Dwie kobiety mieszkające w Hiszpanii widziały, jak doszło do wypadku. Z ich relacji wynika, że kierowca toyoty, skręcając w lewo z ulicy Senatorskiej w Miodową, potrącił 76-latkę przechodzącą przez pasy.

Seniorka trafiła do szpitala

Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została zbadana. Zdecydowali oni o przewiezieniu jej do szpitala. Strażnicy zabezpieczali miejsce wypadku do czasu przyjazdu policjantów, którym przekazali informacje zebrane od świadków. Okoliczności potrącenia wyjaśnią funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego.