Zbir przewrócił i okradł seniora na wózku. Sześć dni wcześniej wyszedł z więzienia

Do napadu doszło we wrześniu na warszawskim Mokotowie.

Napastnik miał przewrócić seniora na wózku i ukraść mu około 6600 zł oraz dokumenty.

32-latek usłyszał zarzut rozboju w warunkach recydywy.

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Napad na seniora na wózku

Z relacji świadków wynika, że mężczyzna podszedł do seniora poruszającego się na wózku inwalidzkim i przewrócił go. Następnie zabrał portfel z jego odzieży. W środku były pieniądze, dowód osobisty i karty bankomatowe. Pokrzywdzony oszacował straty na około 6600 zł.

Policjanci namierzyli podejrzanego w Augustowie

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z mokotowskiej komendy. Analizowali zeznania świadków i nagrania monitoringu, które pomogły odtworzyć przebieg napadu. Dzięki zebranym informacjom ustalili, kim może być sprawca i gdzie go szukać. Trop zaprowadził ich do Augustowa. Tam zatrzymali 32-latka i przewieźli go do Warszawy.

Do więzienia wrócił zaledwie sześć dni wcześniej

Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Według ustaleń policjantów miał działać w warunkach recydywy. Do napadu miało dojść zaledwie sześć dni po tym, jak opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za wcześniejsze umyślne przestępstwo.

32-latek trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia. Jeśli sprawca działał w warunkach recydywy, sąd może podwyższyć górną granicę kary o połowę.