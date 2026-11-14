Awaria na lotniskach w USA sparaliżowała ruch. Opóźnione są także samoloty LOT-u

Opóźnienia samolotów PLL LOT po paraliżu lotnisk w USA

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zniosła obowiązujący przez kilka godzin całkowity zakaz startów samolotów na terenie Stanów Zjednoczonych. Obecnie porty lotnicze stopniowo wznawiają normalną pracę, jednak wcześniejsza blokada wciąż powoduje poważne zakłócenia w rozkładach odlotów i przylotów.

Problemy za oceanem bezpośrednio wpłynęły na siatkę połączeń z Polską.

Po odblokowaniu ruchu głos w rozmowie z PAP zabrał Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Poinformował on, że „wszystkie trzy rejsy powrotne PLL LOT do Warszawy wystartowały”, przy czym maszyny wyleciały z opóźnieniem sięgającym od kilku minut do kilku godzin.

Przedstawiciel narodowego przewoźnika przekazał w rozmowie z agencją szczegółowe dane dotyczące poszczególnych połączeń. „Rejs LO4 z Chicago (ORD) wystartował z opóźnieniem 8 minut, LO27 z Nowego Jorku (JFK) – 40 minut, natomiast LO22 z Los Angeles (LAX) – 4 godzin i 30 minut” – wyliczył rzecznik.

Utrudnienia w USA odbiły się także na harmonogramie lotów szerokokadłubowych maszyn Boeing 787 Dreamliner. „W konsekwencji rejsy LO65 z Warszawy do Bangkoku oraz LO23 z Warszawy do Los Angeles mogą być opóźnione o około dwie godziny” – wyjaśnił Krzysztof Moczulski.

Awaria systemu łączności uziemiła tysiące samolotów w USA

Gdy ruch lotniczy ruszył na nowo, sprawę skomentował kierujący Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin. Zapewnił on, że wstrzymanie operacji lotniczych w USA nie było wynikiem cyberataku ani celowego działania obcych państw.

Amerykański urzędnik zaznaczył również, że piątkowy paraliż lotnisk nie miał żadnego związku z globalną awarią usług firmy Microsoft, do której doszło tego samego dnia.

O dokładnych powodach uziemienia maszyn poinformował sekretarz transportu Sean Duffy. Wyjaśnił on, że do paraliżu amerykańskiego lotnictwa doprowadziła usterka przestarzałego systemu łączności przeciążonego danymi w trakcie aktualizacji.

Decyzja o czasowym wstrzymaniu startów poskutkowała opóźnieniem przeszło 8,5 tys. połączeń oraz całkowitym odwołaniem kolejnych 6,5 tys. rejsów.

Piątkowe uziemienie wszystkich maszyn było zaledwie trzecią tego typu sytuacją w całych dziejach amerykańskiego lotnictwa. Poprzednio ogólnokrajowy zakaz startów wprowadzono po atakach terrorystycznych z 11 września, a także w styczniu 2023 roku, kiedy posłuszeństwa odmówił system ostrzegania pilotów (NOTAM).

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