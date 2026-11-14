Koszmar na ulicy. Zamaskowany napastnik zaatakował kobietę. Przyłożył jej do szyi nóż

Do napadu doszło 5 listopada około godz. 21.20 w Wyszkowie.

Napastnik zagroził kobiecie nożem i ukradł torebkę z pieniędzmi oraz dokumentami.

24-letni Kacper S. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 20 lat więzienia.

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Przyłożył kobiecie nóż do szyi i zabrał 5 tys. zł

Do brutalnego napadu doszło 5 listopada 2026 roku około godz. 21.20 w Wyszkowie. Kobietę zaatakował zamaskowany mężczyzna ubrany na czarno. Przyłożył jej nóż do szyi i ukradł torebkę. W środku znajdowało się około 5 tys. złotych, dowód osobisty, prawo jazdy oraz karta płatnicza. Napastnik uciekł z łupem.

Pokrzywdzona pomogła ustalić napastnika

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Dzięki działaniom funkcjonariuszy udało się ustalić, kto stoi za napadem. Pomogła w tym również sama pokrzywdzona.

Podejrzanym okazał się 24-letni Kacper S. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem noża oraz kradzieży pieniędzy, dokumentów i karty płatniczej. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

24-latek trafił do aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Kacpra S. na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie. O sprawie poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.