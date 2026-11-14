Małgorzata Socha zdemolowała hiszpańską willę! Ten remont nigdy się nie skończy?

Małgorzata Socha remontuje dom w Hiszpanii

Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych aktorek w Polsce. Na ekranie zadebiutowała mając zaledwie 18 lat i od tamtej pory niemal nie schodzi z planów filmowych. Aktorstwo nie jest jej jedynym źródłem utrzymania. Małgorzata Socha od lat współpracuje z popularnymi markami, w tym ze znanym producentem biżuterii. Do tego niedawno razem z chemiczką i technologiem Moniką Dziubek założyła firmę kosmetyczną, którą mocno promuje.

Aktorka stara się mądrze zarządzać swoim majątkiem. Sporo zainwestowała w podwarszawską willę, gdzie mieszka z całą rodziną. Około 350-metrowy dom z dużym ogrodem znajduje się w malowniczych Michałowicach. Jednak dla gwiazdy takiego formatu jeden dom to za mało!

Niedawno Małgorzata Socha postanowiła spełnić swoje marzenie i kupiła posiadłość w... Hiszpani! Już kilka lat temu wyznała, że chciałaby tam zamieszkać. W rozmowie z "Faktem" stwierdziła, że "Hiszpania jest na tyle blisko, że zawsze można szybko wrócić i na tyle daleko, że można złapać reset od naszej rzeczywistości".

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Małgorzata Socha pokazała zdjęcie z placu budowy

Po latach udało jej się spełnić to marzenie. Kilka miesięcy temu gwiazda "Przyjaciółek" pokazała zdjęcia z wnętrza willi. Wtedy okazało się, że z zakupionego domu pozostały jedynie ściany! Socha zdecydowała się bowiem na totalną demolkę i remont od zera!

Raz na czas Gosia powraca nad Costa del Sol gdzie znajduje się jej drugi dom. Postępami w pracach remontowych chętnie dzieli się z internautami. W sierpniu pokazała dom pełen pudeł z meblami oraz sprzętami. Nie oznaczało to jednak końca prac. Łazienka była gotowa w zaledwie połowie, a reszta domu nie wyglądała o wiele lepiej.

Na Instagramie aktorki pojawiła się kolejna relacja. Tym razem pokazała zdjęcie kuchni. Część mebli jest już ustawiona, ale nadal nie widać końca remontu.

Wrzucam Wam kilka kadrów z naszego szybkiego wypadu do Hiszpanii. Pojechaliśmy zobaczyć, jak idą postępy w remoncie. Chociaż coraz częściej zastanawiam się, czy my go kiedyś skończymy. [...] Przy okazji wyskoczyłam też na szybkie zakupy do domu i przymierzyłam kilka rzeczy. No bo jak już jesteśmy na miejscu, to trzeba korzystać! - napisała Socha.

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