Małgorzata Socha zdemolowała hiszpańską willę! Ten remont nigdy się nie skończy?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-11-14 8:46

Małgorzata Socha dołączyła do coraz większego grona polskich gwiazd, które zainwestowały w hiszpańskie nieruchomości. Od kilku miesięcy jej willa przechodzi generalny remont. Czas płynie, a do przeprowadzki jeszcze daleka droga. Aktorka pokazała, jak teraz wygląda jej wymarzona casa!

Małgorzata Socha remontuje dom w Hiszpanii

Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych aktorek w Polsce. Na ekranie zadebiutowała mając zaledwie 18 lat i od tamtej pory niemal nie schodzi z planów filmowych. Aktorstwo nie jest jej jedynym źródłem utrzymania. Małgorzata Socha od lat współpracuje z popularnymi markami, w tym ze znanym producentem biżuterii. Do tego niedawno razem z chemiczką i technologiem Moniką Dziubek założyła firmę kosmetyczną, którą mocno promuje.

Aktorka stara się mądrze zarządzać swoim majątkiem. Sporo zainwestowała w podwarszawską willę, gdzie mieszka z całą rodziną. Około 350-metrowy dom z dużym ogrodem znajduje się w malowniczych Michałowicach. Jednak dla gwiazdy takiego formatu jeden dom to za mało!

Niedawno Małgorzata Socha postanowiła spełnić swoje marzenie i kupiła posiadłość w... Hiszpani! Już kilka lat temu wyznała, że chciałaby tam zamieszkać. W rozmowie z "Faktem" stwierdziła, że "Hiszpania jest na tyle blisko, że zawsze można szybko wrócić i na tyle daleko, że można złapać reset od naszej rzeczywistości".

Zobacz również: Polskie gwiazdy i ich hiszpańskie posiadłości. Przyciąga je tam nie tylko słońce!

Małgorzata Socha pokazała zdjęcie z placu budowy

Po latach udało jej się spełnić to marzenie. Kilka miesięcy temu gwiazda "Przyjaciółek" pokazała zdjęcia z wnętrza willi. Wtedy okazało się, że z zakupionego domu pozostały jedynie ściany! Socha zdecydowała się bowiem na totalną demolkę i remont od zera!

Raz na czas Gosia powraca nad Costa del Sol gdzie znajduje się jej drugi dom. Postępami w pracach remontowych chętnie dzieli się z internautami. W sierpniu pokazała dom pełen pudeł z meblami oraz sprzętami. Nie oznaczało to jednak końca prac. Łazienka była gotowa w zaledwie połowie, a reszta domu nie wyglądała o wiele lepiej.

Na Instagramie aktorki pojawiła się kolejna relacja. Tym razem pokazała zdjęcie kuchni. Część mebli jest już ustawiona, ale nadal nie widać końca remontu.

Wrzucam Wam kilka kadrów z naszego szybkiego wypadu do Hiszpanii. Pojechaliśmy zobaczyć, jak idą postępy w remoncie. Chociaż coraz częściej zastanawiam się, czy my go kiedyś skończymy. [...]

Przy okazji wyskoczyłam też na szybkie zakupy do domu i przymierzyłam kilka rzeczy. No bo jak już jesteśmy na miejscu, to trzeba korzystać! - napisała Socha.

Zobacz również: Małgorzata Socha hasała po górach, a potem wbiła się w czerwony strój! Jak Pamela w "Słonecznym patrolu"

Małgorzata Socha
Galeria zdjęć 28
Dopasuj bohatera do serialu - "Ranczo", "M jak miłość", "Przyjaciółki", "Na Wspólnej"
Pytanie 1 z 15
Z jakiego serialu pochodzi Lucy Wilska?
Małgorzata Socha o trudach w zawodzie aktorki. Przed laty została zaszufladkowana?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁGORZATA SOCHA
DOMY GWIAZD

ROLKI