Małgorzata Socha hasała po górach, a potem wbiła się w czerwony strój! Jak Pamela w "Słonecznym patrolu"

Małgorzata Socha ciężko pracuje nie tylko na ekranie

Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych aktorek w Polsce. Na ekranie zadebiutowała mając zaledwie 18 lat i od tamtej pory niemal nie schodzi z planów filmowych. Regularnie pojawiała się w komediach romantycznych, a ogromną sympatię widzów zyskała dzięki roli Violetty w "BrzydUli" oraz Ingi w "Przyjaciółkach". Obecnie można ją oglądać m.in. w produkcji TVP "Zaraz wracam".

Aktorstwo nie jest jej jedynym źródłem utrzymania. Małgorzata Socha od lat współpracuje z popularnymi markami, w tym ze znanym producentem biżuterii. Do tego niedawno razem z chemiczką i technologiem Moniką Dziubek założyła firmę kosmetyczną, którą mocno promuje.

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Małgorzata Socha po wędrówce wskoczyła w czerwony strój. Jak Pamela w "Słonecznym patrolu"

W nawale obowiązków udało jej się jednak znaleźć chwilę czasu na odpoczynek z bliskimi. Razem z rodziną oraz przyjaciółmi udała się na wędrówkę po Tatrach. Udało im się dotrzeć nad Czarny Staw Gąsienicowy.

Dobrze było wyrwać się na chwilę w góry i złapać oddech. I ta pogoda! Kocham taką jesień. Dużo spacerów, piękne widoki, słońce i obowiązkowo pyszna szarlotka w schronisku. Kto lubi takie przystanki? Ręka do góry - napisała w mediach społecznościowych Socha.

Na komentarze fanów nie musiała za długo czekać. Ci z entuzjazmem przyjęli jej relację z wędrówki. Nie był to jednak koniec relaksu. Po zajściu ze szlaku wesoła gromadka udała się do ośrodka wypoczynkowego, gdzie mogli wymoczyć się w basenie. Małgorzata Socha zamieniła górski strój na strój kąpielowy. Czerwony kostium jednoczęściowy przypomina te noszone przez piękne ratowniczki z kultowego "Słonecznego patrolu"!

Czy Małgorzata Socha nadałaby się na ratowniczkę?

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