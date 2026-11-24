Po roku intensywnych poszukiwań w Alpach Włoskich odnaleziono ciało 44-letniego Karola Brożka, polskiego turysty zaginionego podczas trekkingu z psami.

Dramatyczne odkrycie nastąpiło dokładnie rok i jeden dzień po jego zniknięciu, dzięki uporowi siostry i wcześniejszemu znalezieniu smyczy jednego z jego psów.

Poznaj wstrząsające szczegóły tej rocznej odysei i dowiedz się, co ostatecznie doprowadziło do tragicznego finału poszukiwań w trudno dostępnym wąwozie.

Całą sprawę szczegółowo opisuje między innymi serwis "Il Dolomiti", powołując się na informacje od przewodnika górskiego, który brał udział w poszukiwaniach Polaka. Karol Brożek, 44-letni turysta, od dwóch miesięcy podróżujący kamperem ze swoimi psami, 19 listopada 2025 roku rankiem wybrał się na trekking do schroniska Duca degli Abruzzi we włoskich Alpach. Po raz ostatni był widziany o godz. 8.15, gdy uchwyciły go kamery monitoringu Obserwatorium Campo Imperatore.

Karol poszedł w góry z psami i nigdy nie wrócił

Z gór już nie zszedł, zaczęły się więc jego poszukiwania. "W kolejnych dniach zła pogoda utrudniała działania. Silny wiatr, opady śniegu i słaba widoczność ograniczyły użycie helikopterów i dronów" - czytamy. Serwis przypomina, że po około 20 dniach od rozpoczęcia poszukiwań, udało się znaleźć jednego z psów Karola, Pirata. Był żywy, znajdował się przy wyciągu krzesełkowym Fontari w Campo Imperatore. "Po opatrzeniu w klinice weterynaryjnej, został zabrany z powrotem w góry na krótki rekonesans, z nadzieją, że uda mu się wskazać zespołom miejsce, w którym mógł się znajdować ostatnio jego pan" - podaje portal.

Przełom dokładnie po roku i jednym dniu

Niestety, ślad zarówno po Karolu, jak i po jego drugim psie, Krakenie, zaginął. W czerwcu 2026 roku sprawy w swoje ręce postanowiła wziąć siostra bliźniaczka zaginionego, Diana. Wynajęła górskiego przewodnika Pasquale Iannettiego i razem z nim oraz grupą wolontariuszy szukała brata. Pierwsze wyprawy nie przyniosły rezultatu, przełom nastąpił we wrześniu. Wówczas na dnie wąwozu odnaleziono czerwoną smycz bez karabińczyka i przekazano ją policji leśnej Assergi. Siostra 44-latka rozpoznała w niej smycz Krakena. Kolejnym krokiem było wystąpienie z formalną prośbą o przeprowadzenie inspekcji terenu przez wyspecjalizowane ekipy. "W ten piątek, 20 listopada, dokładnie rok i jeden dzień po zaginięciu, ekipy powróciły do ​​doliny. Odnaleziono plecak Karola i ciało. Jego formalna identyfikacja ma się odbyć we wtorek, 24 listopada, wszystko jednak wskazuje na to, że to 44-letni Karol" - relacjonował dla serwisu przewodnik górski.

Według niego, Brożek mógł dotrzeć do Sella dei Due Corni z Piratem i Krakenem, a następnie zejść do Vallone dell'Inferno. "Być może puścił większego psa, który mógł łatwiej wspiąć się z powrotem, a młodszego trzymał na smyczy, aby ten spróbował zejść razem z nim. Jeden z nich mógł stracić równowagę na skale i pociągnąć drugiego w dół. To jednak tylko hipotezy.