Zaginięcie 74-latka z Alzheimerem w amazońskiej puszczy

Janarino Ferreira dos Santos opuścił swój dom znajdujący się w pobliżu amazońskiej puszczy podczas nieobecności bliskich. Poszukiwania cierpiącego na chorobę Alzheimera seniora rozpoczęły się następnego dnia. Do akcji włączyli się strażacy, strażnicy leśni, wolontariusze i rodzina 74-latka. Las przeszukiwano zarówno z ziemi, jak i z powietrza, wykorzystując śmigłowce, drony i kamery termowizyjne. Wnuczka zaginionego jeszcze dzień przed jego odnalezieniem błagała o dalsze poszukiwania. „Nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o dziadku” – mówiła w nagraniu zamieszczonym w internecie.

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Janarino Ferreira dos Santos przetrwał w dżungli dzięki dawnemu zajęciu

Przełom nastąpił 20 listopada. Ratownicy odkryli ślady stóp mężczyzny, które wskazywały, że przez dłuższy czas krążył po tym samym terenie. Znaleźli także miejsca do spania przygotowane z liści palm. Jedno z legowisk powstało prawdopodobnie tego samego dnia.

Według miejscowych mediów Brazylijczyk przed laty zajmował się nielegalnym poszukiwaniem złota i doskonale znał warunki panujące w tropikalnym lesie. Podczas samotnej wędrówki jadł owoce, pił wodę z naturalnych źródeł i przygotowywał sobie prowizoryczne posłania.

➡️ AMAPÁ | Ex-garimpeiro, homem com Alzheimer sobrevive 11 dias perdido na mata Janarino dos Santos, de 74 anos, sobreviveu na mata alimentando-se de frutos, bebendo água de poças e construindo estruturas com folhas. https://t.co/s9XU7iBSpk— Metrópoles (@Metropoles) November 24, 2026

Akcja ratunkowa w Macapie. Wycieńczony 74-latek trafił do szpitala

Seniora znaleziono około 10 kilometrów od miejsca jego zaginięcia. Był bosy, miał na sobie jedynie bieliznę. Był tak osłabiony, że nie mógł mówić ani samodzielnie chodzić. Ratownicy musieli zrobić prowizoryczne nosze, by przenieść go przez gęsty las i podmokłe tereny. Po zakończonej sukcesem akcji 74-latek został przewieziony do szpitala w Macapie, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy.