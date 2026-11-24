Pies uratował tonącą dwulatkę! Wszystko nagrała kamera

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 20 listopada w brazylijskim stanie Mato Grosso. Matka 2-letniej dziewczynki, Gladissa Filbido, spędzała wakacje z córkami w domu swojej szwagierki. To właśnie do niej należy bohaterski pies, który stał się bohaterem. Matka na chwilę odeszła od basenu, by wziąć kawałek ciasta, a jej starsza córka Nicolly poszła po wanienkę dla psa. Wystarczyło kilka sekund, by doszło do niebezpiecznej sytuacji. Maite postanowiła samodzielnie wejść do basenu.

Golden retriever wskoczył do basenu. Dwulatka chwyciła się psa

Na nagraniu z kamery monitoringu widać, jak dziewczynka schodzi po stopniach do wody, ale po chwili traci równowagę i zaczyna tonąć. Znajdująca się w pobliżu Tereza szybko wskakuje do basenu. Dwulatce udaje się chwycić psa i częściowo utrzymać nad powierzchnią wody. Chwilę później nadbiegają matka i starsza siostra dziewczynki. Obie wskakują do basenu, a Gladissa bierze dziecko na ręce.

Matka przyznała później, że była zaskoczona zachowaniem córki, która do tej pory nigdy nie wchodziła sama do basenu. Zawsze czekała, aż ktoś wejdzie do wody razem z nią. Jak wyjaśniła później dwulatka, chciała zanurkować.

„W dwie sekundy może dojść do tragedii”. Matka ostrzega innych rodziców

Gladissa opublikowała nagranie w mediach społecznościowych, by pokazać, jak niewiele potrzeba, by doszło do nieszczęścia. „W dwie sekundy może dojść do tragedii” – ostrzegła. Kobieta nazwała suczkę Terezę bohaterką. Na szczęście Maite nic się nie stało. Jej matka zamieściła później w internecie kolejne nagranie, na którym widać, jak dziewczynka radośnie bawi się ze swoją czworonożną wybawicielką.

Uma cadela da raça golden retriever ajudou uma criança que caiu em uma piscina e começou a se afogar, em Chapada dos Guimarães a 65 km de Cuiabá. O momento foi registrado por uma câmera de segurança nesta sexta-feira (20), e divulgado pela mãe da menina nas redes sociais como forma de alerta sobre os riscos de acidentes domésticos. As imagens mostram Maitê descendo pela escada da piscina e entrando na água. Ao perceber que a criança estava em dificuldade, a cadela Tereza entra na piscina. A menina consegue se segurar no animal até que a mãe chegue e a retire da água. Leia mais no #g1 #goldenretriever #salvamento #criança #piscina— g1 (@g1) November 21, 2026

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