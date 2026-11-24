Awantura w pociągu zakończyła się pobiciem

Do niebezpiecznego incydentu doszło 18 listopada na stacji kolejowej w Krzyżu. Jak poinformowało Polregio, jeden z podróżnych zachowywał się agresywnie i znajdował się pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie mężczyzna uderzył w twarz pasażerkę podróżującą pociągiem.

Na pomoc kobiecie ruszył konduktor, który podjął interwencję. Agresor zaatakował także pracownika kolei. Na miejsce natychmiast wezwano policję.

Policja błyskawicznie zatrzymała sprawcę

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na stację, szybko obezwładnili i zatrzymali napastnika. Mężczyzna usłyszał już zarzuty związane z pobiciem podróżnej, naruszeniem nietykalności cielesnej pracownika kolei oraz znieważeniem policjantów.

Teraz sprawą zajmie się sąd. Za popełnione czyny grozi mu nawet do 4,5 roku pozbawienia wolności.

Konduktor jest chroniony jak funkcjonariusz publiczny

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy kolei wykonujący obowiązki służbowe, w tym konduktorzy i kierownicy pociągów, korzystają ze szczególnej ochrony prawnej.

Atak na nich podczas wykonywania obowiązków traktowany jest jak atak na funkcjonariusza publicznego i ścigany jest z urzędu.

Polregio: Nie ma zgody na przemoc

- Bezpieczeństwo podróżnych i naszych pracowników jest absolutnym priorytetem. Każdy przypadek agresji wobec obsługi pociągu traktujemy niezwykle poważnie i współpracujemy ze służbami, aby sprawcy ponosili konsekwencje swoich działań - podkreśla Karol Jakubowski, rzecznik prasowy Polregio.

Jak dodaje rzecznik przewoźnika, pracownicy kolejowi wykonujący obowiązki służbowe są objęci szczególną ochroną prawną, a wszelkie przypadki naruszenia ich nietykalności spotykają się ze stanowczą reakcją.

- Nie ma przyzwolenia na agresję w pociągach. Osoby atakujące pracowników kolei muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami przewidzianymi przez prawo - zaznacza Karol Jakubowski.

Coraz większy problem z agresją w transporcie publicznym

Przypadki agresji wobec pracowników transportu publicznego zdarzają się regularnie w całym kraju. Przewoźnicy apelują do pasażerów o reagowanie na niebezpieczne zachowania oraz niezwłoczne informowanie obsługi i służb o wszelkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Sprawca z Krzyża najbliższe miesiące może spędzić przed sądem. Jeśli zostanie uznany za winnego stawianych mu zarzutów, grozi mu kara nawet 4,5 roku więzienia.

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