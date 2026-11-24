Izabela miała trzech synów i córkę, malowała obrazy, a do Krakowa pojechała na wernisaż wystawy swoich prac.

W sobotę - 7 listopada - z przyjaciółkami poszła zwiedzać miasto. Do domu nigdy nie wróciła.

- Kto przychodził do niej na kawę wiedział, że trudno będzie wyjść po kwadransie. Była muzyka, sernik, albo słynne ciasto marchewkowe. Były rozmowy, śmiech, Jej szczere zainteresowanie drugim człowiekiem. Bo Iza kochała ludzi, inspirowała się nimi. Potrafiła cieszyć się smakiem jabłka, jazdą na rowerze wśród pól. Chwilą, którą ktoś inny mógłby przeoczyć - wspominali na pogrzebie jej bliscy.

Izabela była jedną z pierwszych osób, do której strzelił zamachowiec.

- Ktoś wyrwał Izie pędzle z dłoni - powtarzali na pogrzebie jej najbliżsi i dlatego na pogrzeb przyszli też… z pędzlami.

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W dłoniach trzymała je też jej najmłodsza córeczka. Po pogrzebie grób artystki utonął w kwiatach i pędzlach, które były dołączone do większości wiązanek.

Do masowej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie doszło 7 listopada 2026 roku około godziny 15:00. W ataku zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych. W domu zamachowca odnaleziono również jego zastrzeloną rodzinę.