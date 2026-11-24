Patostreamerzy Marcin F. ("Kawiaq") i Bartłomiej K. ("Tucznik") zostali skazani przez bytomski Sąd Rejonowy za znęcanie się nad młodymi kobietami.

W listopadzie 2023 r. transmitowali na żywo z wynajętego mieszkania w Bytomiu i hotelu w Gliwicach, jak poniżali i krzywdzili dziewczyny, m.in. rozbijając butelkę na głowie jednej z nich.

Prokurator żądał dla nich odpowiednio 3 i 2,5 roku bezwzględnego więzienia, argumentując, że są to osoby głęboko zdemoralizowane.

Patostreamerzy znęcali się nad młodymi dziewczynami. Upokarzali je w okrutny sposób

O wybrykach pary patostreamerów zrobiło się głośno w listopadzie 2023 r. Dwaj 18-letni wówczas mężczyźni przeprowadzili na żywo internetowe relacje obserwowane przez kilkudziesięciotysięczną widownię. W ich trakcie znęcali się nad dwoma młodymi kobietami i upokarzali je. Głowę jednej z dziewczyn rozbili butelką, a drugą - półnagą - pokazywali internautom. Wszystko działo się w wynajętym mieszkaniu w Bytomiu i w hotelu w Gliwicach.

Po tych dwóch transmisjach Kawiaqowi i Tucznikowi zaczął palić się grunt pod nogami. Obaj zresztą za pieniądze zarobione na swych chorych wyczynach wyjechali do Egiptu. Gdy wrócili do Polski zostali zatrzymani przez policję i trafili na 14 miesięcy do tymczasowego aresztu. Ich proces ruszył w maju 2025 r. Odpowiadali z wolnej stopy. Obaj nie przyznali się do winy. Ich postawa w trakcie procesu nie była wzorowa - mimo wezwań nie stawiali się na niektóre rozprawy, a Marcin F. w pewnym momencie przestał stosować się do orzeczonego wobec niego dozoru. Postępowanie było częściowo tajne - chodziło o chronienie pokrzywdzonych nastolatek.

Sąd wydał wyrok. Surowe kary dla patostreamerów

Dwa tygodnie temu już chyba dotarło do obu oskarżonych, że żarty się skończyły. Proces dotarł do finiszu, a prokurator w mowie końcowej prosiła sąd o uznanie obu młodych mężczyzn za winnych zarzucanych im czynów i skazanie ich na kary pozbawienia wolności: Marcina F. na trzy lata więzienia, a Bartłomieja K. na 2,5 roku w celi. Bez stosowania warunkowego zawieszenia.

- Na ławie oskarżonych zasiadają młode wiekiem osoby, ale głęboko zdemoralizowane. Osoby, które transmitowały na żywo w internecie cierpienie, poniżenie, krzywdę ludzką tylko po to, by zdobyć popularność i sławę. Niestety w miejscu, gdzie powinna pojawić się dojrzałość, odpowiedzialność i zwykła ludzka wrażliwość, pojawiło się instrumentalne wykorzystanie drugiego człowieka, wyrachowanie, okrucieństwo i gotowość do poświęcenia ludzkiej godności dla uzyskania internetowej sławy, wirtualnych zasięgów. Na ławie oskarżonych zasiadają ludzie młodzi, których wiek jednak nie może chronić przed odpowiedzialnością - argumentowała prok. Dorota Nowak.

We wtorek, 24 listopada, sędzia Marta Jasińska ogłosiła wyrok w tej bulwersującej sprawie. Obaj oskarżeni patostreamerzy zostali uznani za winnych i skazani na karę 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Kara dla obu oskarżonych jest wyższa niż chciała prokuratura. Zdaniem sądu nic nie przemawia za jej złagodzeniem i warunkowym zawieszeniem. - Powiedzieć, ze ich zachowanie było naganne to za mało. Pokazali tak wysoki stopień agresji, wulgarności. Wszystko po to, żeby poniżyć, a z drugiej strony zyskać popularność, rozgłos i sławę. Podkreślam, że jedna z pokrzywdzonych była w stanie upojenia alkoholowego, które mogło doprowadzić ją do śmierci, do śmiertelnego zakrztuszenia się wymiocinami, wychłodzenia – tak orzekli biegli. Sąd nie odnotował jakiejkolwiek refleksji nad tym co się stało, nie odnotował jakiejkolwiek skruchy, ani żalu. Fakt, że na ostatniej rozprawie obaj przepraszali, ale sąd od samego początku, obserwując ich na taj sali widział, że nie mam nich tego żalu, że nie czują tego, co zrobili. Sąd stwierdza że stopień ich demoralizacji jest bardzo wysoki. Ich postawa była bardzo arogancka, wykazali dość lekceważący stosunek do realizacji środków zapobiegawczych w postaci dozoru. Oskarżeni nie przestrzegali dozoru policji. To dowód na to, że nie respektują orzeczenia sądu, nie poważają, nie zdają sobie sprawy z tego, że jest to sprawa poważna i nawet w taki sposób nie potrafili pokazać, że zrozumieli co zrobili. Stopień społecznej szkodliwości czynów był znaczny. Sąd znalazł tylko jedną okoliczności łagodzącą – obaj oskarżeni nie byli wcześniej karani. Jednak ich zachowanie wynikało z wysokiego stopnia demoralizacji. Nie mają jakiejkolwiek empatii, szacunku do innego człowieka, poniżając inne osoby chcieli osiągnąć popularność. Podkreślam – doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że popełniają przestępstwa. Mało tego uciekli później z Polski. Jedynie kara bezwzględnego pozbawienia wolności spełni w ich przypadku swoje cele. Jest współmierna do ich winy. Wspólnie i w porozumieniu popełnili czyny, sąd nie miał co do tego wątpliwości – argumentowała sędzia.

Z wyroku zadowolenie wraziła prok. Marta Kuc z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. - Sąd podwyższył kary. Uważam, że kara jest słuszna i adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości. Oskarżeni spowodowali uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym pokrzywdzonych, naruszyli ich dobra osobiste, ale także przekroczyli granice godności człowieka. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że dostęp do tych treści mieli wszyscy. Nawet dzieci – powiedziała prokurator po werdykcie.

Mecenas Paweł Larisch, obrońca Bartłomieja K., który na ogłoszenie wyroku nie przyszedł był zaskoczony surowością kary. – To jest trochę niespodzianka, bo kara wnioskowana przez prokuraturę wcale nie była mała. Myślę, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku podejmiemy decyzję o jego ewentualnym zaskarżeniu. Kilka kwestii w tym wyroku wymaga następczej weryfikacji w wyższej instancji – zapowiedział mecenas Larisch.

Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego odwołanie.

Patostreamerzy znęcali się nad nastolatkami

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