Wygoda zdobył się na osobiste wyznanie. "Też jestem człowiekiem"

Tomasz Wygoda przez lata kojarzony był przede wszystkim ze światem tańca i choreografii. Jego obecność w jury "Tańca z Gwiazdami" sprawiła jednak, że poznało go znacznie szersze grono odbiorców. W programie nie tylko ocenia występy uczestników, ale również dzieli się refleksjami na temat emocji, relacji i tego, co taniec potrafi zmienić w człowieku. Jak się okazuje, sam także przeszedł pewną przemianę. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o tym, czego nauczyło go doświadczenie pracy przy telewizyjnym hicie.

Wygoda przyznał, że nie zawsze pokazuje się innym w taki sam sposób. Jego zdaniem człowiek w dużej mierze kształtuje się poprzez relacje z otoczeniem. Inaczej zachowujemy się w domu, inaczej wśród przyjaciół, a jeszcze inaczej w pracy czy w obecności osób, które dopiero poznajemy. Juror zauważył, że sam również dostrzega u siebie takie różnice.

Jestem sobą, ale sklejam się z relacji z różnymi ludźmi. I, że tak powiem, na wybiegu naszym wypuszczam trochę innego Tomka, ale jak będę tam, ten Tomek się troszkę różni. Ja już się uczę w życiu, żeby ten Tomek był wszędzie taki sam. Żebym miał odwagę wypuszczać się z każdym na taki sam spacer. Ale wiemy doskonale, że będę inaczej się zachowywać w domu, inaczej przy mamie, inaczej przy przyjacielu. Jak ktoś ma partnera, to przy partnerze, inaczej będę rozmawiać z osobą starszą, inaczej z młodszą. Coś tam chowam, coś tam koryguje, coś trzymam - mówi nam Tomasz Wygoda.

Jak podkreślił, relacje nie są jednostronne. Każde spotkanie pozostawia w nas jakiś ślad, ponieważ ludzie wzajemnie na siebie oddziałują. - Ja udzielam się tobie i ty udzielasz się mnie. To nigdy nie jest takie spotkanie jeden do jednego, że ja jestem całkowicie autonomiczny. My się wzajemnie kształtujemy - tłumaczył.

"Taniec z Gwiazdami" zmienił Wygodę. Juror opowiedział o swoich lękach

Zapytaliśmy go również, czy jurorowanie w "Tańcu z Gwiazdami" pomogło mu bardziej otworzyć się na ludzi i pokazać widzom inną stronę swojej osobowości. Okazuje się, że praca przy programie rzeczywiście była dla niego ważną lekcją. Szczególnie istotne okazało się oswojenie z wystąpieniami na żywo i koniecznością natychmiastowego reagowania na to, co dzieje się na parkiecie.

Pomogło mi nauczyć się reakcji na żywo. Przecież to jest program na żywo, wypowiadamy się na żywo. Różnego rodzaju moje obawy też zeszły na plan dalszy - przyznał w rozmowie z Julitą Buczek Wygoda.

Juror zaznaczył, że rozwój nie dotyczy wyłącznie uczestników, którzy co tydzień mierzą się z kolejnymi wyzwaniami tanecznymi. On sam również ma swoje marzenia, lęki i rzeczy, nad którymi pracuje. W ten sposób "Taniec z Gwiazdami" stał się dla niego czymś więcej niż tylko zawodowym zadaniem.

Wygoda powiedział to po odpadnięciu Gumy. "Zwycięzca tego programu". Potem wspomniał Kunę!