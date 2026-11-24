Spis treści Anna Rusowicz marzy o filmie biograficznym o Adzie Rusowicz

Anna Rusowicz od lat dba o zachowanie pamięci o artystycznym dorobku swojej matki, Ady Rusowicz, która w czasach PRL-u cieszyła się statusem ogromnej gwiazdy. Słynna piosenkarka straciła życie w tragicznym wypadku drogowym w 1991 roku, osierocając zaledwie siedmioletnią wówczas córkę. Obecnie dorosła już Ania sama cieszy się uznaniem w branży muzycznej i uchodzi za jedną z najważniejszych współczesnych wykonawczyń bigbitu, czyli stylu, który dekady temu wypromowali jej rodzice.

20

Anna Rusowicz marzy o filmie biograficznym o Adzie Rusowicz

Podczas wywiadu dla Radia Eska wokalistka poruszyła wątek ewentualnego stworzenia produkcji biograficznej opowiadającej o losach Ady Rusowicz. Córka legendy lat 60. i 70. otwarcie przyznaje, że wzorem Natalii Kukulskiej, pracującej nad obrazem o Annie Jantar, chętnie zaangażowałaby się w realizację podobnego przedsięwzięcia. Co istotne, jej matkę łączyła bliska przyjaźń z tragicznie zmarłą w 1980 roku wybitną piosenkarką.

Tak, tak, jak najbardziej, bo to wspaniałe są historie i w ogóle oni mieli ciekawe życiorysy. Co ciekawe, moja mama bardzo przyjaźniła się też z Anną Jantar i mamy tutaj wspólne wątki z Natalią - powiedziała.

Artystka zdążyła już nawet opracować konkretny zamysł na ten projekt i chciałaby, aby losy jej mamy stanowiły część opowieści o rozkwicie bigbitu w naszym kraju.

Nie myślałam konkretnie, żeby nakręcić film o mamie mojej, chociaż miała bardzo ciekawe życie. Natomiast bardzo mi zależy, tutaj też manifestuję, żeby powstał film o polskim bigbicie. Bardzo o to proszę, przecież w skład polskiego bigbitu wchodzili Czesław Niemen, Ada Rusowicz, czyli moja mama, mój ojciec, Stan Borys, Helena Majdaniec, Karin Stanek... To jest do zrobienia. Tam są takie historie, że to się będzie oglądało z zapartym tchem - dodała.

Rusowicz zrealizuje film o matce? Chce zrobić coś innego niż Kukulska