Kim jest Karolina Hoppe, zwyciężczyni programu „Hotel Paradise 13”?

Pochodząca z Sępólna Krajeńskiego 21-letnia Karolina Hoppe to uczestniczka trzynastej odsłony reality show „Hotel Paradise”. Młoda kobieta jest absolwentką klasy o profilu policyjnym, a obecnie kształci się na kierunku pedagogicznym i bardzo chętnie pracuje z dziećmi. Na co dzień łączy obowiązki recepcjonistki w klubie fitness z pracą jako stylistka brwi. Może się również pochwalić osiągnięciami w konkursach piękności, w których wywalczyła tytuł Miss Bydgoszczy.

Decydując się na udział w programie i wejście do rajskiej willi, liczyła przede wszystkim na dostarczenie sobie nowych emocji, przeżycie przygody oraz świetną zabawę, choć jednocześnie pozostawała otwarta na znalezienie prawdziwego uczucia.

Burzliwa relacja Karoliny Hoppe i Michała w „Hotelu Paradise”

Wspólne losy Karoliny i Michała od pierwszych chwil na ekranie wywoływały u oglądających skrajne reakcje. Uczestniczka od momentu przekroczenia progu willi była przekonana, że chce stworzyć parę właśnie z mieszkańcem Łodzi. Mężczyzna postanowił spróbować zbudować z nią relację, choć początkowo uroda partnerki nie zrobiła na nim większego wrażenia. W ich związku regularnie wybuchały jednak kłótnie. Uczestnik miał pretensje do wybranki o to, że nie potrafi rozmawiać o trudnych sprawach. Kobieta z kolei nie mogła już znieść otwartego flirtowania z innymi uczestniczkami na jej oczach, nieustannego upokarzania oraz słuchania bezpośrednich wyznań, że nie odpowiada jego ideałowi piękna. Mimo że w pewnym momencie podjęli decyzję o rozstaniu, bardzo szybko postanowili spróbować raz jeszcze. Dopiero na kilka dni przed ostatecznym starciem Michał całkowicie zmienił swoje zachowanie, co od razu wzbudziło czujność jego programowej partnerki.

Podczas finałowego przejścia Ścieżką Lojalności Karolina zdecydowała się rozbić kulę na polu oznaczonym kwotą 200 000 złotych, wyjaśniając partnerowi prosto w twarz, że jej cierpliwość całkowicie się wyczerpała i nie pozwoli dłużej na takie traktowanie.

Finał „Hotel Paradise 13”. Decyzja Karoliny Hoppe podzieliła internautów

Warto przypomnieć, że Michał już wcześniej przypadkowo ujawnił, kto zwycięży w trzynastej edycji „Hotelu Paradise”, jednak wówczas fani formatu nie dawali wiary, że Karolina mogłaby podjąć tak radykalny krok. Domysły okazały się jednak całkowicie słuszne, a tuż po emisji ostatniego odcinka w sieci pojawiła się lawina zarówno pochlebnych, jak i krytycznych komentarzy. Spora grupa widzów otwarcie podziwiała uczestniczkę, twierdząc, że zachowała się w pełni zgodnie z własnym sumieniem i udowodniła, że ma do siebie szacunek.

„To było piękne zakończenie...kibicowałam Natalii, ale w Końcu Karolina zrozumiała kim jest ten du*ek” – napisał jeden z fanów.

Po drugiej stronie znaleźli się internauci przekonani, że zwyciężczyni celowo pozwalała się upokarzać w trakcie programu tylko po to, aby na końcu przejąć całą pulę nagród dla siebie.

„Nie lubiłam Michała, ale on cały czas mówił że nic do niej nie czuję i że nie będą razem. Ona się poniżała i grała. Widać forsa ważniejsza od szacunku do siebie” – napisał inny fan.

Jak oceniacie takie zakończenie programu?

Hotel Paradise 13 - odcinek 45