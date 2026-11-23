"Najdroższy" w Teatr Capitol

W warszawskim Teatrze Capitol odbyła się oficjalna premiera komedii "Najdroższy" (często mylonej w tytule z "Najdroższą") autorstwa Francisa Vebera w reżyserii Wojciecha Adamczyka (przekład - Barbara Grzegorzewska, scenografia i kostiumy - Katarzyna Adamczyk). Choć pierwsze pokazy ruszyły 20 listopada 2026 roku, uroczysta premiera miała miejsce 23 listopada. Sztuka opowiada o losach pechowca Francoisa Pignona, który opiekuje się apartamentem milionera i przez zbieg okoliczności oraz wizytę inspektora podatkowego zostaje wzięty za bajecznie bogatego człowieka. Lawina nieporozumień uruchamia błyskotliwą grę pozorów.

W obsadzie 23 listopada 2026 roku na scenie wystąpili Jacek Bończyk, Witold Wieliński, Przemysław Stippa, Remigiusz Jankowski, Michalina Sosna, Elżbieta Trzaskoś i Lidia Sadowa, a w innych terminach grają też m.in. Robert Czebotar, Grzegorz Wons i Joanna Orleańska.

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Nie tylko Kaczorowska zachwyca dekoltem. Co za golfik Stencela

Na ściance pojawiło się kilka znanych, polskich gwiazd. Michalina Sosna pod kurtką skrywała nietypową kreację z pięknym dekoltem. Pod biustem ułożyło się to w delikatną koronkę. Cała kreacja była mocno przylegająca i eksponowała idealne warunki aktorki. Również zachwyciła Agnieszka Kaczorowska, która pojawiła się razem z Marcinem Rogacewiczem. Tancerka postawiła na czarną sukienkę do kostek, a narzuciła na nią dużą marynarkę. Kreacja miała jednak przepiękny dekolt, a na szyi znajdował się łańcuszek.

Można śmiało powiedzieć, ze nie tylko swoim uśmiechem, ale również pięknym różowym golfikiem zachwycił Błażej Stencel. Prezenter zapozował na ściance u boku narzeczonego Kamila Krupicza. Wokalista choć postawił na klasyczną stylizację, to jego głowę zdobiła piękna czapka i mała torebka.