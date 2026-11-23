Kim jest Aga in Milan?

Aga in Milan to jedna z popularniejszych polskich influencerek. Zyskała ogromną rozpoznawalność na Instagramie i Tiktoku przez pokazywanie codzienności związku polsko-włoskiego. Publikowali oni wspólnie treści, pokazując swoje życie. Nie tylko z gotowania, ale również zawiłości językowych czy humorystycznych scenek.

W 2023 roku Agnieszka ogłosiła rozstanie ze swoim partnerem. Początkowo fani myśleli, że po prostu Włoch nie chce już publikować w sieci, ale okazało się, iż po prostu nie widzieli oni swojej wspólnej przyszłości. Zarówno Aga jak i jej były partner zaczęli tworzyć osobne treści. Dziewczyna po jakimś czasie poznała swojego kolejnego partnera, który jest z pochodzenia Marokańczykiem.

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Marokańskie wesele Agnieszki Sobczak

Aga Sobczak postawiła na dwa śluby: jeden w Polsce, drugi w Maroku. Ten pierwszy odbył się pod koniec października 2026. Agnieszka miała wtedy piękną, prostą białą suknię bez ramiączek. Za to już jej mąż postawił na białą marynarkę i czarne spodnie.

Jednak to drugi ślub był sporym zaskoczeniem dla fanów. Odbył się on w tradycyjnym, marokańskim stylu w listopadzie 2026. Dziewczyna miała nie tylko słynne "henna party" przed uroczystością, ale również klasyczne suknie z tego rejonu. Tak samo ubrały się jej koleżanki: Julia Maciuszek czy Marcela Leszczak.

Pojawiło się nawet nagranie z wielkiego przejazdu Agnieszki na tzw. "baldachimie". Ludzie dookoła niej wiwatowali na jej cześć. Inne nagranie pokazuje, jak Aga z jej mężem są noszeni przez kolejne osoby w osobnych mini fotelach.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądało słynne, marokańskie wesele Agi in Milan! Działo się!