Miley Cyrus i Maxx Morando wzięli ślub w Kalifornii

W sobotę, 21 listopada, w kalifornijskim Palm Springs Miley Cyrus i Maxx Morando sformalizowali swój trwający sześć lat związek. Zakochani postawili na niezwykle kameralną ceremonię w gronie najbliższej rodziny oraz przyjaciół, chcąc celebrować ten moment na własnych zasadach i bez zbędnego pośpiechu. Dla wokalistki jest to już drugie małżeństwo, a jej wcześniejsza, szeroko komentowana w mediach i bardzo nieudana relacja z Liamem Hemsworthem sprawiła, że tym razem gwiazda wyjątkowo chroni swoją prywatność. Choć pierwsze nieoficjalne kadry z wydarzenia trafiły do sieci zaledwie kilka godzin po złożeniu przysięgi, teraz sama artystka udostępniła w internecie efekty profesjonalnej sesji zdjęciowej.

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Miley Cyrus pokazała suknię ślubną i zdjęcia z ceremonii

Za oprawę fotograficzną uroczystości odpowiadał ceniony w branży Jose Villa, mający na swoim koncie obsługę wesel takich sław jak Justin i Hailey Bieberowie czy Priyanka Chopra i Nick Jonas. Rezultaty jego pracy wokalistka opublikowała osobiście. Na oficjalnych kadrach świeżo upieczeni małżonkowie pozują wraz ze swoim ulubionym psem na tle specjalnej tkaniny rozwieszonej w ogrodzie. Artystka wybrała na ten dzień niezwykle klasyczny krój sukni ślubnej z długim rękawem, trenem oraz odkrytymi plecami. Na jednym z ujęć uwieczniono również uśmiechniętą matkę panny młodej, Tish Cyrus, stojącą tuż przy ołtarzu. Wszystkie udostępnione fotografie prezentujemy poniżej.

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Kim jest Maxx Morando, nowy mąż Miley Cyrus?

Wybranek gwiazdy, Maxx Morando, spełnia się zawodowo jako producent, muzyk i projektant mody, a szerokiej publiczności dał się poznać jako perkusista alternatywnej formacji rockowej Liily oraz były członek punkrockowej kapeli The Regrettes. Artysta ma na koncie współtworzenie i współprodukcję piosenek na płyty Miley Cyrus, włączając w to krążek „Endless Summer Vacation” ze słynnym przebojem „Flowers”, a ponadto przygotowywał dla niej kostiumy sceniczne zgodne z ideą mody zrównoważonej.