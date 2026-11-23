Powrót do siebie Mandaryny i Michała Wiśniewskiego wywołał ogromne emocje wśród ich fanów. To niespodziewanie wydarzenie bez wątpienia sprawiło, że byli małżonkowie stali się jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie w 2026 roku. Zakochani na nowo Wiśniewscy mają teraz kolejny powód do radości, ponieważ piosenkarka właśnie awansowała do wielkiego finału programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

"Taniec z Gwiazdami": Mandaryna w finale. Stale wspierają ją bliscy

Ikona show-biznesu lat dwutysięcznych, która na nowo obdarzyła uczuciem Wiśniewskiego, znakomicie poradziła sobie w dotychczasowych jedenastu odcinkach "Tańca z Gwiazdami". W ocenach jurorów Mandaryna nigdy nie spadła na ostatnią pozycję w tabeli, a w ubiegłą niedzielę razem z partnerującym jej Krystianem Rzymkiewiczem zapewniła sobie miejsce w finałowym etapie rywalizacji. Walkę o główną nagrodę, czyli Kryształową Kulę, stoczy już 29 listopada.

Artystka może liczyć na nieustanne wsparcie dzieci oraz ukochanego, który otwarcie cieszy się z jej tanecznych sukcesów i jest z niej bardzo dumny. Niedawno, na krótko przed kolejnym pojawieniem się w studiu "Tańca z Gwiazdami", Michał Wiśniewski skomentował nawet głośną i kontrowersyjną wypowiedź Agnieszki Kaczorowskiej dotyczącą poziomu prezentowanego w programie.

Mandaryna i Michał Wiśniewski wyszli razem po półfinale, ale odjechali osobno. Nie zabrakło pocałunków

Podczas półfinałowych zmagań w "Tańcu z Gwiazdami" na widowni zasiadł wzruszony Michał Wiśniewski, a także jego dzieci z Mandaryną - Xaviera oraz Fabienne. Wiśniewscy trzymali kciuki, co niewątpliwie pomogło przejść piosenkarce do finału. Gdy po pełnym emocji wieczorze w studiu Polsatu zgasły już kamery i uczestnicy mogli udać się na odpoczynek, muzyk wyszedł z budynku razem z Mandaryną.

Zakochani wymieniali czułe gesty i na pożegnanie obdarzyli się pocałunkiem. Zaskakujący jest jednak fakt, że Wiśniewscy nie wracali z planu programu jednym autem. Po czułym rozstaniu para wsiadła do dwóch różnych samochodów i każde z nich ruszyło w swoją stronę. Warto przypomnieć, że artyści dopiero przygotowują przeprowadzkę i wspólne zamieszkanie. Urocze zdjęcia pary sprzed studia "Tańca z Gwiazdami" znajdziecie w poniższej galerii.

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Wiśniewski nie miał czasu na świętowanie. "Trzeba dzieci zawieźć do przedszkola"

Dlaczego para się rozdzieliła? Odpowiedź jest prosta. Michał Wiśniewski ma masę obowiązków, w tym również tych związanych z najmłodszymi synami. Jak wyjaśnił, cieszy się z sukcesu Mandaryny, której udało się dotrzeć do wymarzonego finału, jednak musiał po półfinale wracać prosto do domu.

Ja wracam do domu. Jutro trzeba dzieci zawieźć do przedszkola, więc generalnie ja jeszcze jestem dalej w obowiązkach. Natomiast myślę, że dobrze się stało. Marta - nie mogę za nią mówić, zapytacie ją pewnie w przyszłym tygodniu – ale czuje się chyba spełniona. Przynajmniej takie było założenie i jeżeli tak się zdarzyło, to bardzo się cieszę - powiedział w rozmowie z Eska.pl.

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