Nina Terentiew ukończyła studia polonistyczne, zupełnie nie wiążąc swojej przyszłości z pracą w telewizji. Seria przypadkowych zdarzeń zdecydowała jednak, że dziennikarka znakomicie odnalazła się w tej branży, przez całe lata wprowadzając rewolucyjne zmiany na antenie TVP, a później także Polsatu. Czy charakterystyczna wymowa "r" była przeszkodą? Okazuje się, że były takie obawy.

Nina Terentiew - od magazynu "Pegaz" po żelazną damę Polsatu

Urodzona w 1946 roku dziennikarka była stażystką w radiu w Koszalinie, po czym powróciła do rodzinnej Warszawy. Jak relacjonowała w rozmaitych wywiadach, posada w Telewizji Polskiej była dziełem przypadku dzięki spotkaniu na ulicy kolegi ze studiów. W 1971 roku Nina Terentiew rozpoczęła pracę przy kultowym magazynie "Pegaz", by w latach 80. piąć się coraz wyżej na szczebelkach hierarchii w TVP 2. Od 1986 roku kierowała redakcją artystyczną kanału, a już w latach 90. została jego dyrektorką programową. Po odejściu z telewizji publicznej, w latach 2007-2023 pełniła tę samą funkcję w Polsacie.

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Wada wymowy prawie pokrzyżowała jej karierę. Irena Dziedzic była nieustępliwa

Niewiele zabrakło, by Nina Terentiew nigdy nie zagościła na ekranach widzów w kultowych z dzisiejszej perspektywy programach TVP. Jednym z nich był cykl "XYZ", w którym rozmawiano z zaproszonymi gośćmi. Ostatnio legenda telewizji opowiedziała podczas wizyty w "Dzień dobry TVN", że stanowisko gospodyni tego programu otrzymała niespodziewanie w 1978 roku, po tragicznej śmierci jego pierwotnej prowadzącej.

Mój ówczesny szef powiedział, że osoba, która zaczęła prowadzić program "XYZ", świętej pamięci Marina Niecikowska, zginęła w katastrofie samolotowej. No a program musi iść - powiedziała Nina Terentiew w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem.

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Na drodze do występów przed kamerą pojawiła się jednak istotna przeszkoda. W tamtych czasach przepustką do takiego stanowiska była tzw. karta telewizyjna, której posiadacze musieli cechować się m.in. nienaganną dykcją. Nina Terentiew stawiła się więc na specjalnym egzaminie, podlegając ocenie prawdziwych legend PRL-owskiej telewizji. Wbrew protestom Ireny Dziedzic udało jej się otrzymać kartę i zacząć prowadzić programy. Jak zdradziła, przewodniczący komisji uznał jej gardłowe "r" za dziedziczną, unikatową cechę, ale nie wadę.

W komisji była pani Irena Dziedzic, która nie patrzyła na mnie życzliwie. Był też pan [Stanisław] Młynarczyk, któremu zawdzięczam to, gdzie jestem. Coś tam przeczytałam; pani Irena powiedziała, że absolutnie się nie nadaję. Wada wymowy uniemożliwia pracę w telewizji. Na co pan Młynarczyk powiedział, że to nie jest żadna wada, tylko cecha, która przechodzi w pokoleniach i on jak najbardziej wydaje decyzję, że wydajemy kartę ekranową - powiedziała Terentiew, wspominając swoje początki w branży.

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